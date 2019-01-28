Президент Ильхам Алиев: Для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должны быть и политическая, и экономическая, и военная сила

Для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта должны быть и политическая, и экономическая, и военная сила.

Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..

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