Ильхам Алиев: Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, дать импульс всестороннему развитию Азербайджана.
28 января 2019 23:30 363
Как Президент, я всегда старался достойно служить своему народу, дать импульс всестороннему развитию Азербайджана.
Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ..
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