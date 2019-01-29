Президент Ильхам Алиев: Азербайджан хочет добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы

Азербайджан хочет добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы, чтобы наши граждане жили еще лучше. Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства подчеркнул, что для укрепления военного потенциала нашей страны требуются очень крупные средства.

"Сейчас мы оснащаем нашу армию самым современным вооружением. Почему? Потому что мы находимся в условиях войны. Потому что наши земли находятся под оккупацией. На эти цели также выделяются большие средства. В прошлом году в Баку состоялись два военных парада, которые продемонстрировали наш мощный военный потенциал. Сегодня Азербайджанская армия входит в число сильнейших армий в мировом масштабе. Мы стремимся к всестороннему решению стоящих перед страной проблем. Решение социальных вопросов является приоритетом. Но для достижения решения данных вопросов нужна мощная экономика. Поэтому экономическое развитие и впредь должно быть таким, чтобы это позволяло осуществлять социальные проекты.

Знаете, сейчас мы живем в условиях рыночной экономики, которая имеет свои законы. Порой рыночная экономика не очень согласуется с социальной политикой. Считаю, что модель успешного развития нашей страны включает оба направления этих двух важных факторов. Потому что мы хотим добиться экономического развития для того, чтобы масштабнее решать социальные вопросы, чтобы наши граждане жили еще лучше. В пределах возможностей мы помогаем нашим гражданам, живущим в тяжелом положении. Мы возводим городки, строим дома для граждан, потерявших свой дом, свою землю, предоставляем им квартиры. Гражданам, которые сегодня все еще не могут обеспечить свои материальные возможности на должном уровне, государством оказывается адресная социальная помощь", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Президент Азербайджана отметил, что Азербайджан является одной из редких стран в мире, где программа адресной социальной помощи приобрела широкие масштабы.

"Сегодня мы ищем и находим новые возможности для граждан, которые пока еще не могут обеспечить себя работой, широкий размах получит программа самозанятости. Только в этом году программой самозанятости будет охвачено 7 тысяч семей. Для чего? Для того, чтобы несостоятельные семьи были обеспечены государством специальными средствами и могли построить для себя малый бизнес. Для осуществления всей этой работы, конечно, в нашей стране должна продолжаться сегодняшняя политика. Это - единственно правильная политика. Именно благодаря ей Азербайджан смог показать себя в мировом масштабе как независимая страна", - сказал глава государства.