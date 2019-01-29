Президент Ильхам Алиев: Если бы в начале 1990-х годов Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, то наши земли никогда не оказались под оккупацией

Если бы в то время Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, то наши земли никогда не оказались под оккупацией.

Об этом, в частности, сказал в понедельник Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления на встрече с семьями шехидов в Президентском дворце, передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Глава государства отметил, что в начале 1990-х годов в результате захватнической политики Армении наши земли оказались под оккупацией, более миллиона наших соотечественников стали беженцами и вынужденными переселенцами.

"Тысячи людей стали шехидами, десятки тысяч человек получили ранения, стали инвалидами. В то время в Азербайджане был период безвластия. Основная причина нашего поражения заключалась в том, что в то время в Азербайджане не было сильного лидера. Различные группировки вели борьбу за власть, совершали провокации друг против друга, и Армения, воспользовавшись этим, захватила часть наших земель. Могу с полной уверенностью сказать, - я неоднократно говорил это, - если бы в то время Гейдар Алиев был руководителем Азербайджана, то наши земли никогда не оказались под оккупацией", - сказал Президент Азербайджана.

Президент Ильхам Алиев добавил, что в начале 1990-х годов в результате предательской деятельности тандема НФА-Мусават наш народ столкнулся с большой трагедией.

"Вы знаете, что сегодня мы стараемся решить этот вопрос. Строительству армии уделяется огромное внимание. Наша армия продемонстрировала свою мощь и на поле боя. Апрельские бои - наша славная историческая победа. Мы освободили от захватчиков несколько стратегических позиций и подняли в этих регионах, на этих высотах азербайджанский флаг. Сегодня в находящихся в свое время под оккупацией Лелетепе, горах Агдере, Нахчывана развевается государственный флаг Азербайджана.

В то же время, как вам известно, мы стараемся решить этот вопрос путем переговоров. Считаю, что растущий потенциал, военно-экономическая мощь нашей страны, ее позиция в мире работают сегодня на нас, и сегодня позиции нашей страны в переговорном процессе достаточно сильны", - сказал глава государства.