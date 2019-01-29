ВС Армении вновь обстреляли азербайджанские села
Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 20 раз.
Об этом сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана, передает Day.Az.
С позиций, расположенных в селе Довех и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Беркабер Иджеванского района, в селах Айгепар, Чинари Бердского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Кемерли, Мезем Газахского района, в селах Гаджаллы, Коханеби, Агбулаг Товузского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Ширванлы, Сарыджалы Агдамского района, Карвенд Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Агдамского районов.
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