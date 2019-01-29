Азербайджан как уникальный пример поддержки и заботы о своих гражданах

Забота о своих гражданах - одна из главных задач, стоящих перед Азербайджанским государством. И Президент Ильхам Алиев и Первый вице-президент Мехрибан Алиева доказывают это своим чутким отношением к нуждам и чаяниям населения.

В стране осуществляются крупные социальные проекты, направленные на улучшение благосостояния граждан. В первую очередь, это относится, конечно, к наиболее нуждающимся. Однако есть даже среди них категория людей, близкие которых пожертвовали жизнями на благо отчизны. Семьи павших, безусловно, заслужили особого отношения со стороны государства. Речь идет о семьях шехидов, погибших на полях сражений с вероломным захватчиком. Азербайджанское государство в неоплатном долгу перед своими шехидами и в благодарность за их подвиг свято чтит светлую память погибших и проявляет внимание и заботу об их семьях.

"Уважаемые представители семей шехидов. Сегодня я пригласил вас на встречу. Прежде всего, хочу выразить вам свое глубокое уважение. Ваши близкие погибли за землю, за Родину, вознеслись на высоту шехидства. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов". Этими проникновенными словами главы государства началась встреча Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с семьями шехидов в Президентском дворце.

Еще свежи в памяти многих трагические события начала 90-х, когда в ходе армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта тысячи людей погибли, более миллиона стали вынужденными переселенцами. Как отметил на встрече с семьями шехидов глава государства, в тот период часть наших земель была оккупирована из-за безвластия. Теперь Азербайджан - полноценное самодостаточное государство с мощным экономическим и военным потенциалом. Наша армия вооружена по последнему слову техники, хорошо обучена и мотивирована. Стоит ли говорить, что все это было достигнуто благодаря мудрой политике и неустанным усилиям руководства страны, для которого освобождение оккупированных территорий - приоритетная задача.

"Азербайджанский народ и Азербайджанское государство никогда не смирятся с оккупацией", - сказал глава государства, отметив, что в последние годы проделана большая работа в области строительства армии, люди, пострадавшие в результате войны, окружены заботой.

"Только в минувшем году были предоставлены квартиры, индивидуальные дома 5900 вынужденным переселенцам. Этот процесс будет продолжен и в нынешнем году. Государство оказывает поддержку семьям шехидов. На сегодняшний день 6650 семьям шехидов государство предоставило квартиры, дома, а более чем 6 тысячам семей шехидов - легковые автомобили...Социальные проблемы граждан и впредь всегда будут находиться в центре внимания. Мы и дальше будем строить и сдавать дома для семей шехидов. Только в минувшем году 626 семьям шехидов были предоставлены новые квартиры и дома. В этом году еще 800 семей шехидов получат новые квартиры, дома. В предстоящие несколько лет все семьи шехидов будут обеспечены домами и квартирами. Не останется ни одной семьи шехида, не обеспеченной государством домом или квартирой.. То есть, это - проявление отношения нашего государства к семьям шехидов. Я не знаю, в какой другой стране проявляют столько внимания и заботы о своих гражданах, гражданах, находящихся в тяжелом положении, потерявших близких", - отметил глава государства.

Выступившие далее родные и близкие шехидов выразили глубокую признательность Президенту и Первой леди за внимание и заботу о них. В частности, мать шехида Ибадат Алиева сказала: "Мы выражаем глубокую признательность Вам и Первой леди, нашему Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Мы постоянно ощущаем на себе Вашу заботу, которую Вы оказываете о семьях шехидов, и гордимся этим. Выражаем Вам глубокую признательность за внимание и заботу о семьях шехидов, за все, что Вы делаете для нашего социального обеспечения, хорошей жизни. Эти меры с каждым годом расширяются, усиливаются, мы радуемся, видя это, и очень довольны Вами...Мы верим, что освободим наши земли мирным путем. Знаем, что для этого у нас есть такой Президент, любящий свой народ, свою Родину, свою землю. Я говорю нашему Президенту "Большое спасибо!", выражаю признательность. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах и предстоящей деятельности. Большое спасибо".

Неизгладимое впечатление у присутствующих оставил трогательный жест Президента, когда он сам почтительно приблизился к матери шехида, не позволив ей встать.

Подчеркнув, что служение народу является для него высокой честью, глава государства добавил, что сегодня наша страна стремительно развивается, в результате успешной экономической политики в Азербайджане реализуются крупные социальные проекты. Он отметил, что основная цель - улучшение социального положения граждан. Говоря об осуществляемых в этом направлении программах, Президент Ильхам Алиев сказал, что также усиливается военный потенциал нашей страны, на эти цели выделяются большие средства, два военных парада, состоявшихся в Баку в минувшем году, еще раз продемонстрировали могущество нашей страны. Глава государства подчеркнул, что Джоджуг Марджанлы является символом нашей несокрушимой воли, его восстановление стало возможным в результате военной победы.

"Апрельские бои показали всему миру, что Азербайджан - сильное государство, что азербайджанские солдаты и офицеры - бесстрашные, профессионалы. Показали, что у нашей страны сильная армия, и продемонстрировали, что азербайджанский народ никогда не мирился и не смирится с этой оккупацией. Спустя два года после апрельских боев была проведена успешная нахчыванская операция. Еще большая, чем в 2016 году, в несколько раз большая территория перешла под наш контроль и была освобождена от оккупантов. Сегодня мы контролируем стратегические пути, коммуникации, проходящие через территорию Армении. Мы и дальше будем наращивать нашу военную мощь. Мы хотим мирного урегулирования конфликта. Мы не хотим, чтобы были шехиды, не хотим, чтобы молодые люди становились шехидами. Для мирного урегулирования конфликта необходимы и политическая, и экономическая, и военная мощь. Сегодня эти три фактора есть и они ведут нашу страну в будущее", - сказал Президент Ильхам Алиев, поблагодарив семьи шехидов за то, что они вырастили для страны таких прекрасных сыновей. Он отметил, что наш народ гордится шехидами, они вечно будут жить в наших сердцах.

Не секрет, что внимание и забота о семьях шехидов - одно из важных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева и одна из основных сфер деятельности Первой леди Мехрибан Алиевой. В понедельник Президент подписал распоряжение о дополнительных мерах по улучшению социально-бытовых условий семей шехидов, а также лиц, ставших инвалидами в связи с защитой территориальной целостности, независимости и конституционного строя Азербайджана. В связи с этим министерству труда и социальной защиты населения выделено 35 миллионов манатов из государственного бюджета страны.

Отметим, что внимание и забота о семьях шехидов - одно из важных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева. До сих пор этой категории граждан были предоставлены 6654 квартиры, 6144 легковых автомобиля, а в прошлом году - 626 квартир. В этом году этим гражданам планируется предоставить как минимум 800 квартир. Размер президентской пенсии, выплачиваемой семьям шехидов и инвалидам войны, Национальным героям, за минувший период регулярно повышался, было обеспечено предоставление ежемесячных социальных пособий детям этой категории граждан. Таким образом, социальная защита семей шехидов с каждым годом улучшалась, меры, осуществляемые главой государства в этой области, при активном участии Первой леди, всегда с большим одобрением и удовлетворением воспринимались общественностью. К таким мерам относится и первый Указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после победы на состоявшихся в 2018 году президентских выборах. Это Указ, предусматривающий предоставление единовременной выплаты семьям шехидов в сумме 11 тыс. манатов. Это решение главы государства справедливо воспринимается в обществе как один из самых гуманных шагов, служащих дальнейшему повышению уровня социального обеспечения людей, потерявших все в результате армянской агрессии.

Одним словом, Азербайджан бережно хранит светлую память героев, отдавших свои жизни за освобождение родной земли от армянской оккупации. Шехидов высоко почитают на государственном уровне, их нетленные образы живут в народной памяти как символ мужества и патриотизма, достойный пример для подражания новым поколениям азербайджанцев. Азербайджан помнит и чтит своих героев, и государство, в том числе бережной опекой над их семьями, прилагает всесторонние усилия, чтобы их светлая память оставалась в веках.

Сабухи Иманов