Президент Ильхам Алиев принимает участие в конференции, посвященной итогам Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана - ФОТО

29 января 2019 11:06

29 января проходит конференция, посвященная итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

Как передает Day.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции.

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