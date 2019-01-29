Президент Ильхам Алиев принимает участие в конференции, посвященной итогам Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана - ФОТО
29 января 2019 11:06 984
29 января проходит конференция, посвященная итогам реализации "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".
Как передает Day.Az, Президент Азербайджана Ильхам Алиев принимает участие в конференции.
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