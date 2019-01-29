В Армении паника – Азербайджан покупает грузинский кабель?

На днях армянские эксперты подняли большой шум в связи с якобы атакой азербайджанских хакеров на две тысячи армянских адресов электронной почты и входных данных FB-аккаунтов, вплоть до телефонных логинов.

А накануне армянские СМИ дали еще один повод для паники.

"Над Арменией нависает новая угроза, - пишет газета "Грапарак". - Есть информация о том, что в последнее время ведутся интенсивные переговоры между азербайджанской компанией и одним из крупнейших интернет-провайдеров Грузии Caucasus Online о покупке волоконно-оптического кабеля длиной в 1200 км.

В результате этой транзакции в Армении будет осуществлен минимальный контроль трафика, Азербайджан начнет с помощью интернета разведывательные операции и в конечном итоге сможет очень быстро лишить Армению связи.

Согласно некоторым сведениям, правительство пока серьезно не обеспокоено этим вопросом, и превентивные меры до сих пор не были предприняты. Кстати, специалисты утверждают, что альтернативного интернет-провайдера для Армении в настоящее время практически нет", - пишет в панике газета.

Отметим, что ООО Caucasus Online обеспечивает 85% подачи трафика сети Интернет в Армению, 50% - в Азербайджан, 55% - в Грузию.

Это единственная грузинская компания, имеющая собственный магистральный оптоволоконный кабель протяженностью 1200 км для соединения Грузии с Европой. Кабель проложен в 2008 году по дну Черного моря. Посредством этого кабеля компания поставляет пользователям Интернет из Европы кратчайшим путем.

Султан Керим