Гагик Царукян назвал срок падения Пашиняна

В последнее время резко обострились отношения между премьер-министром Армении Николом Пашиняном и главой партии "Процветающая Армения" Гагиком Царукяном. Об этом пишет газета "Жаманак" (Время), передает Day.Az.

Царукян, который до последнего времени высказывал безоговорочную поддержку правительству Пашиняна, начал жаловаться на новые власти. Он даже заявил, что если они продолжат вести себя так же, то вряд ли продержатся до осени, отмечает газета.