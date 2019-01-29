В Армении решают, летают ли крокодилы

Была в советские годы шуточная загадка, начинавшаяся словами "летели два крокодила: один зеленый, другой - в Африку..." Продожение загадки в данном случае не важно, зато первая ее часть на удивление актуальна сегодня в Армении.

Не так давно стало известно о намерении армянина из Танзании открыть в Араратской области крокодиловую ферму. Первоначально все думали, что это просто прикол - какие крокодилы в Армении? Что за бред? Но армянский инвестор из Африки с крокодильими яйцами взял и прибыл в аэропорт "Звартноц".

Как пишет издание 7or.am., один из символов идеологического крыла Пашиняна, губернатор Араратского марза Гарик Саркисян, желающий заниматься разведением крокодилов, поведал Радио "Азатутюн", что танзанийский инвестор сначала не смог получить визу в аэропорту "Звартноц", а затем в КГД не смогли определиться, крокодильи яйца относятся к птичьим или звериным... Фактически, будущее армянского крокодиловодства зависит от... происхождения крокодильих яиц, с сарказмом замечает армянское издание.

"То, что крокодил - пресмыкающееся, для нас является фактом. Остается лишь, чтобы в КГД определились, летают ли крокодилы и в каком направлении. Если выяснится, что крокодилы - птицы, то нужно будет также выяснить, по какой процедуре должны будут растаможиваться яйца этих "птиц". Кстати, уместно напомнить, что оппозиционный Никол Пашинян сравнивал власть с крокодилом. Сейчас властью является он сам. Теперь нужно понять, как далекие от крокодиловодства гордые граждане будут отличать разводимых в Арарате крокодилов от собственной власти и как им будет удаваться избегать перспективы оказаться в пасти этих властей", - написала 7or.am.

Действительно, проблема серьезнее не бывает...

Султан Керим