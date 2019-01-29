Семьи шехидов всегда окружены вниманием и заботой Президента Азербайджана. Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Рауф Алиев, передает Day.Az.

Депутат отметил, что внимание и забота о семьях шехидов - одно из важных направлений политического курса Президента Ильхама Алиева. "По состоянию на 1 января 2019 года 12 779 семей шехидов, 119 членов семей шехидов 20 Января, 11 994 инвалидов Карабахской войны, 327 человек, ставших инвалидами во время событий 20 Января, получают президентскую пенсию, 49 692 ветерана Карабахской войны обеспечиваются пособием", - сказал он.

По его словам, благодаря особой заботе, проявляемой Президентом Ильхамом Алиевым о семьях шехидов и инвалидах Карабахской войны, в 2018 году им были предоставлены 626 квартир, что в три раза больше в сравнении с прошлым годом. "До сих пор гражданам из этой категории были предоставлены 6654 квартиры, 6144 автомобиля. Сумма президентской пенсии, выдаваемой семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям, за прошедший период постоянно росла. Тем самым их социальная защита год от года усиливается, что всегда встречается общественностью с большим одобрением и признательностью", - сказал Алиев.

Он отметил, что наглядным примером этой заботы также является первый указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым после уверенной победы на президентских выборах 2018 года. "Этот указ, предусматривающий выдачу семьям шехидов единовременной выплаты в размере 11 тысяч манатов, - один из важных шагов по улучшению их социальной защиты. Этим указом наследникам 9531 военнослужащего-шехида будут выданы единовременные выплаты. 4,2 тысячи наследников уже получили единовременные выплаты, и в этом году данный процесс завершится. Накануне во время встречи с семьями шехидов в Президентском дворце глава государства подчеркнул, что апрельские бои показали, что у Азербайджана сильная армия, и азербайджанский народ никогда не смирится с оккупацией. Президент Ильхам Алиев выразил признательность семьям шехидов за то, что они вырастили прекрасных сынов, и подчеркнул, что азербайджанский народ гордится своими сынами, и они будут вечно жить в сердцах народа", - сказал депутат.

Отметим, что внимание и забота о семьях шехидов является одним из направлений политического курса, осуществляемого Президентом Ильхамом Алиевым. За прошедший период семьям шехидов и ветеранам войны были предоставлены 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году этим гражданам будут предоставлены минимум 800 квартир. Также до сегодняшнего дня инвалидам войны были предоставлены 6144 автомобиля. Сумма месячной президентской пенсии семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям доведена: для Национальных героев - до 1500 манатов, семей шехидов - до 242 манатов, инвалидам войны первой группы - до 182 манатов, второй группы - до 158 манатов, третьей группы - до 121 маната.

Кроме президентской пенсии, большинство инвалидов войны получают трудовую пенсию по инвалидности, а не имеющие права на пенсию - пособие по инвалидности. Членам семей шехидов и детям инвалидов войны, не имеющим право на получение трудовой пенсии, выплачивается месячное социальное пособие. При назначении трудовой пенсии членам семей шехидов и Национальных героев подсчитывается и надбавка. Также если дети из семей шехидов и инвалидов войны обучаются на платном отделении в вузах и колледжах, то плата за учебу осуществляется за государственный счет.

Наряду с другими уязвимыми группами, подключившимися к программе самозанятости, реализуемой в стране, преимущество отдается также и семьям шехидов и инвалидам войны. Только в прошлом году до 100 семей шехидов, более одной тысячи лиц с инвалидностью были вовлечены в эту программу, и обеспечены активами. В других сферах также осуществляются важные меры по социальной защите семей шехидов, которые будут продолжены и в предстоящие годы.

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