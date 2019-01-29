Пашинян перепутал Север и Юг, и не только - чем удивило интервью премьера Армении РБК

Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня дал интервью российскому телеканалу РБК, в котором поделился самым сокровенным. Например, рассказал, что предпочитает официальный костюм кепке и не знает, куда подевался его "революционный" наряд, что читает надосуге только книги по истории Армении, похвастался борьбой с коррупцией и монополиями. И так далее.

Немало удивил он аудиторию словами о том, что голос Армении в ОДКБ стал слышнее. "Я могу точно сказать, что голос Армении стал слышнее, и идет очень конструктивный процесс", - сказал Пашинян в интервью телеканалу РБК.

Впрочем, с этим можно в какой-то степени согласиться, если вспомнить, какой шум поднял Ереван в связи с выборами генерального секретаря организации. И не захочешь - услышишь. Настойчивость армянской стороны и непонимание новым премьером самой сути проблем Армении в ОДКБ чуть не вызвало крупный скандал. Но главы стран-союзниц, имеющие больший, чем у Пашиняна, опыт в политике и дипломатии, постарались не довести до кризиса. В конце концов, Никол в большой политике без году неделя, отсюда и неразумное упрямство.

Еще удивила трогательная наивность нового премьер-министра соседней страны, поделившегося мечтой о превращении Армении в транзитера, ну хотя бы газа.

"Армения заинтересована в транзите газа через территорию страны. К сожалению, в Армении сейчас не строится "Северный поток- 2" (?). Между тем, мы заинтересованы в строительстве транзитного трубопровода в нашей стране, который, скажем, транспортирует газ или нефть из пункта А в пункт Б. Мы очень заинтересованы в таких проектах", - сказал Пашинян.

Заметим, что армянский премьер очень разумно не стал называть конкретного маршрута, ограничившись размытым "а" и "б". Потому что, учитывая изолированность этой страны и закрытость ее границ, служить транзитером она не может по определению. Еще менее понятно, какое отношение Армения могла бы иметь к "Северному потоку - 2" и почему Пашинян вдруг вспомнил о нем. Как известно, "Северный поток-2" должен пройти из России в Германию через Балтийское море и никогда даже в самых фантастических проектах не рассматривался как газопровод через Армению. У Никола Пашиняна либо какие-то проблемы с ориентацией по сторонам света, либо он перепутал "Северный поток" с "Южным", который строится в Турцию через Черное море. Вот тут у армянской стороны могли бы возникнуть какие-то сожаления. Более-менее обоснованные, но все равно бессмысленные.

Самым реальным вариантом для Армении мог бы быть газопровод из Ирана в Грузию или в саму Россию. Но! Грузия не нуждается в иранском газе - ее потребности в голубом топливе практически полностью удовлетворяет Азербайджан. Нет резона инвестировать в такой трубопровод и у Ирана - грузинский рынок достаточно мал. Для транспортировки же своего газа в Европу у Ирана уже есть другие пути. Зачем ему Армения с отсутствующей инфраструктурой и газопроводной сетью, не соответствующей параметрам экспортного трубопровода? Тут надо все начинать с нуля. Но ради чего? Кроме того, армянские газопроводы принадлежат России, и возникает другой вопрос - для чего российской стороне инвестировать в трубу, которая может спутать ее карты с "Южным потоком"?

Все это вопросы для отдельного интервью. Но уже не с премьер-министром Армении.

Зульфугар Ибрагимов