Администрация Президента Азербайджана жестко ответила Армении

Требование Армении о предоставлении привилегированных прав армянской общине после того, как она подвергла этнической чистке азербайджанцев, противоречит всем документам. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Как сообщает МИД Азербайджана, об этом во вторник на встрече правления азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана с дипломатическими представителями зарубежных стран и международных организаций, аккредитованных в Азербайджане, сказал заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

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