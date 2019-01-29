Президент Ильхам Алиев удостоил ряд сотрудников таможенной службы специальными званиями и наградами

Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного таможенного комитета высших специальных званий.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно распоряжению, высшее специальное звание генерал-майора таможенной службы присвоено Мамедову Кянану Алескер оглу - начальнику Главного таможенного управления Баку и Расулову Масуму Эйналы оглу - начальнику Главного оперативно-следственного управления Государственного таможенного комитета.

Другим распоряжением глава государства наградил группу сотрудников Государственного таможенного комитета медалями за отличие при выполнении служебных обязанностей и орденами "За заслуги перед Родиной" третьей степени.

Со списком награжденных можно ознакомиться по следующей ссылке.