Глава нацразведки США: Конфликт вокруг Нагорного Карабаха может разрастись
США считают, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха может разрастись и даже "втянуть" в той или иной мере Россию, заявил директор национальной разведки США Дэниел Коутс, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Напряженность между Арменией и Азербайджаном остается потенциальным источником крупномасштабного военного конфликта, который может втянуть Россию (в него)", - говорится в показаниях Коутса конгрессу.
Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.
Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!