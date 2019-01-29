Президент Ильхам Алиев: В последние 15 лет Азербайджан успешно и уверенно развивался

29 января состоялась конференция, посвященная итогам исполнения "Государственной программы социально-экономического развития регионов Азербайджанской Республики в 2014-2018 годах".

Как передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ, в конференции принял участие Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Глава государства выступил на конференции со вступительной речью.

Вступительная речь

Президента Ильхама Алиева

- Исполнение третьей Государственной программы социально-экономического развития регионов обеспечено. Программа, принятая пять лет назад, перевыполнена. Реализованы все задачи, которые мы ставили перед собой в течение последних пяти лет. Третья программа имеет огромное значение. Эта программа позволила нам придать новый импульс реформам, проводимым в регионах в прежние годы, осуществляемой работе.

Как вам известно, принятие программ социально-экономического развития регионов Азербайджана было одним из обещаний, данных мною накануне президентских выборов в 2003 году. В то время я сказал, что если азербайджанский народ окажет мне доверие, то, в первую очередь, займусь развитием регионов, приложу все усилия для решения проблем в регионах. В феврале 2004 года была принята первая программа, а обсуждаемая сегодня программа - третья по счету.

Таким образом, говоря о проделанной работе, мы, конечно, должны рассмотреть работу, выполненную за последние 15 лет. Эта работа проявляется и в реальной жизни, и в цифрах, и в меняющих свой облик, благоустраивающихся городах. В течение последних 15 лет экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами в мировом масштабе, валовой внутренний продукт увеличился в 3,3 раза. Еще раз хочу сказать, что это - рекордный показатель в мировом масштабе. Промышленное производство выросло в 2,6 раза. Наш экспорт увеличился в 4,7 раза, валютные резервы - в 24 раза и составляют сегодня 45 миллиардов долларов. То есть, это говорит о том, что, несмотря на вложение крупных средств в регионы Азербайджана, а также в нефтегазовый сектор, развитие города Баку, нам удалось увеличить свои валютные резервы в 24 раза. Это позволяет нам с очень большими надеждами смотреть в будущее. Сегодня азербайджанская экономика - устойчивая.

Проводимая успешная политика привела к вложению в нашу страну крупных средств, инвестиций. За 15 лет в Азербайджан было вложено около 250 миллиардов долларов инвестиций, и половина из них - иностранные инвестиции. То есть, Азербайджан является очень привлекательной страной для иностранных инвесторов. Существующий в Азербайджане инвестиционный климат стимулирует иностранных инвесторов.

Хочу довести до вашего внимания еще один факт. Впервые Азербайджан был отмечен в отчете Doing Business Всемирного банка в 2006 году, когда занял 98-е место. В результате проведенных коренных реформ, улучшения инвестиционного климата Азербайджан в последнем отчете занимает 25-е место в мировом масштабе. То есть, это дает основание сказать, что и местные, и иностранные инвесторы и впредь будут вкладывать в Азербайджан крупные инвестиции. Таким образом, эти инвестиции позволят и дальше создавать рабочие места, новые предприятия и уверенно развивать нашу страну.

За последние 15 лет было создано 2 миллиона новых рабочих мест. А численность населения увеличилась на 1,6 миллиона человек. Это тоже прекрасный показатель. Чем больше будет численность населения, тем стремительнее будет развиваться наша страна. Но, конечно, мы и впредь должны строить свою работу так, чтобы экономическое развитие, создание рабочих мест опережали рост населения, чтобы растущее население было обеспечено работой. Создание новых рабочих мест являлось составной частью программ социально-экономического развития регионов, и, как я уже отметил, создано 2 миллиона рабочих мест. Значительная часть их приходится на долю регионов. Сельское хозяйство увеличилось в 1,7 раза. Уверен, что в дальнейшем рост будет идти более высокими темпами.

Словом, все наши экономические показатели позволяют говорить о том, что в последние 15 лет Азербайджан успешно и уверенно развивался. Наши возросшие экономические возможности позволили нам уделять большое внимание и социальным вопросам. Хотел бы озвучить несколько цифр. За последние 15 лет заработная плата увеличилась в 7, пенсии - в 9 раз. За последние 15 лет были капитально отремонтированы или заново отстроены более 3 тысяч 200 школ, построены и реконструированы 640 медицинских учреждений, в регионах создано 44 олимпийских центра. Это еще раз показывает, что наша политика социально ориентирована и полученные доходы мы, в первую очередь, направляем в социальную сферу.

Проблемы вынужденных переселенцев всегда находились в центре внимания, так обстоит дело и сегодня. В последние годы было построено и передано переселенцам более ста городков. Семьям шехидов, ветеранам войны, инвалидам войны предоставлено 6650 квартир, и этот процесс продолжается. Граждане этой категории будут обеспечены домами. То есть, Азербайджан является страной, уделяющей очень большое внимание социальной сфере. Нам удалось увязать в нашей стране принципы рыночной экономики с принципами социальной справедливости, и считаю, что успешное развитие Азербайджана опирается именно на это.

В последние 15 лет в мире происходили различные процессы. Мир очень изменился. Пятнадцать лет назад ситуация была совершенно иной, сегодня возрастают риски, угрозы, очаги конфликтов, войн, и эта тенденция, к сожалению, усиливается. В нашем регионе, на Ближнем Востоке, пространстве СНГ, в непосредственной близости от нас происходили и сегодня происходят крайне опасные процессы. Они привели к большим бедствиям. Миллионы людей страдают от войн. Миллионы людей погибли, получили ранения, пропали без вести, оказались в положении беженцев и переселенцев. Большинство территорий некоторых стран полностью разрушены. Это - большая гуманитарная катастрофа. Мы, можно сказать, ежедневно наблюдаем это в средствах массовой информации, и, к сожалению, данная тенденция продолжается. На фоне всей этой негативной картины наше правительство, реализуя свою стратегию уверенного, динамичного развития, ведет страну вперед.

Азербайджан является пространством стабильности и безопасности. Недалекая история наглядно продемонстрировала, что при нарушении стабильности страны оказываются в очень тяжелом, неуправляемом положении, экономика разваливается, промышленность парализуется, люди страдают, и для выхода из этой ситуации впоследствии необходимы десятки лет. Основная идея модели успешного развития Азербайджана заключается в том, что проводимая в нашей стране политика поддерживается народом. Потому что эта политика рассчитана на улучшение его благосостояния. Эта политика рассчитана на превращение нашей страны в сильное государство. Именно в результате этой политики Азербайджан сегодня открыто говорит свое слово с различных трибун мира, проводит независимую политику, полностью защищает свои интересы.

Проведенные в Азербайджане экономические, политические реформы, усиление нашей страны позволили нам уберечь себя от происходящих в мире рискованных процессов. Еще раз хочу сказать: основная цель нашей внешней политики заключается в том, чтобы она позволяла управлять возможными рисками, исходящими извне, сокращать, устранять их. Мы добиваемся этого. В течение последних 15 лет азербайджанский народ живет в условиях мира и спокойствия. Азербайджанский народ спокойно живет, творит, созидает. Считаю, что каждый патриот может по праву гордиться своей страной, сегодняшним Азербайджаном.

Как я уже отметил, в течение 15 лет мы предприняли важные шаги, связанные с улучшением бизнес-среды, оказали большую поддержку развитию предпринимательства. Только размер кредитов, предоставленных предпринимателям на льготных условиях, превысил 2 миллиарда манатов. Отрадно, что из государственного бюджета был выделен лишь один миллиард из этой суммы. Остальная часть, превышающая миллиард манатов, предоставлена в виде кредитов за счет выданных и уже погашенных кредитов. Таким образом, мы создали достаточно крупный финансовый ресурс. Это позволяет нам сократить нагрузку государственного бюджета и оказывать в дальнейшем предпринимателям финансовую поддержку на льготных условиях.

Успешно идет процесс индустриализации. В последнее время широкий размах получило начало деятельности промышленных парков. Сейчас данный процесс идет в нескольких городах, в промышленных парках у нас 67 резидентов. Из них 40 уже функционируют.

Создание агропарков можно расценивать как очень позитивный факт. Программа предусматривает создание 51 агропарка. Из них 17 функционируют. В результате ввода в действие остальных агропарков будут созданы новые рабочие места в регионах, а также еще более возрастут производство и экспорт нашей сельскохозяйственной продукции.

За эти годы мы превратились в космическое государство. Это тоже источник нашей гордости. У нас уже три спутника. Азербайджан является одной из немногих стран, вступивших в космический клуб. Это - и инновация, и бизнес, и современность. Что касается инноваций, то сегодня существует бренд "ASAN xidmət", известный в мире как продукт Азербайджана. Его создали мы, это - наш внутренний интеллектуальный продукт и выражение нашей воли. Сегодня "ASAN xidmət" функционирует в нескольких странах, и число стран, применяющих данную систему, растет. В нашей стране создано пятнадцать центров "ASAN xidmət". До конца нынешнего года их число достигнет 20-ти. В эти центры поступило более 26 миллионов обращений. Коэффициент одобрения населением составляет около 100 процентов. В "ASAN xidmət" оказывают более двухсот услуг, абсолютно прозрачно и без всяких нарушений. Эта сфера, как вы знаете, всегда вызывала большую озабоченность. Граждане справедливо жаловались. Сейчас жалоб нет, создание и успешная деятельность "ASAN xidmət" отражают нашу политику. В Азербайджане все должно быть прозрачным, все должно быть в рамках закона. Это еще раз показывает, что служение гражданам - одна из основных задач нашей политики.

Конечно, основной отраслью нашей экономики является нефтегазовый сектор. Так это сегодня, так было раньше и так будет и дальше. Просто мы стараемся высокими темпами развивать ненефтяной сектор и добиваемся этого. Но, независимо от общественно-политической формации, со времени обнаружения первой нефти в Азербайджане и до сих пор это являлось основным экономическим потенциалом. Мы очень рационально используем эти природные ресурсы. Ввод в строй нефте- и газопроводов Баку-Тбилиси-Джейхан и Баку-Тбилиси-Эрзурум - огромное историческое событие. Если бы эти проекты не были реализованы, то мы не смогли бы получить столько средств, потому что наши экспортные возможности ограничены, у нас нет выхода к открытым морям и нам обязательно нужны нефте- и газопроводы. Строительство данных трубопроводов являлось очень сложными и трудными проектами и в финансовом, и в политическом отношении, и с точки зрения международного сотрудничества. Мы смогли сделать и это. Сегодня по этим двум трубопроводам наши ресурсы поставляются на мировые рынки. В настоящее время высокими темпами идет строительство Южного газового коридора - одного из крупнейших в Европе инфраструктурных проектов. Этот мегапроект, состоящий из четырех проектов, уже находится на заключительной стадии. Три из четырех проектов введены в строй. В прошлом году состоялось открытие TANAP и Южного газового коридора, и это - историческое событие.

Мы направили доходы от нефти и газа в транспортный сектор, чтобы превратить Азербайджан в транспортный центр не только в этом регионе, но и на Евразийском пространстве. Сегодня мы уже добиваемся этого. Ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - исторический проект. Это - чрезвычайно важный проект, так как позволяет нам транспортировать через территорию Азербайджана большие объемы грузов с Востока на Запад и с Запада на Восток. Благодаря этому возрастет наше геополитическое значение, в то же время мы всегда будем зарабатывать благодаря этому валюту. Важное значение имеет и создание коридора Север-Юг. В этом направлении также проводится большая работа. Конечно, проведение данной работы требует широкомасштабного международного сотрудничества. Азербайджан и в этой сфере сыграл свою позитивную роль как инициатор. Сегодня число стран, соединенных в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг, превышает 10, и их число будет расти. Но только Азербайджан участвует в обоих проектах. Поэтому мы превращаемся в стратегический транспортный центр в Евразии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Алятский международный морской торговый порт, наша дорожная инфраструктура, современная и модернизируемая инфраструктура - все это создано в последние годы. Если бы мы не уделяли внимания инфраструктурным проектам, то сегодня ни о каком развитии не могло бы быть и речи.

Пятнадцать лет назад мы не могли обеспечивать себя электроэнергией. Либо импортировали ее из-за рубежа, либо некоторые регионы нашей страны оставались без света. За последние 15 лет построена 31 новая станция, созданы новые мощности на 2500 мегаватт. Сегодня мы не только обеспечиваем себя, но и экспортируем электроэнергию. 15 лет назад обеспечение природным газом находилось на уровне примерно 50 процентов, сегодня этот показатель составляет 95 процентов. Обеспечение питьевой водой составляло 26 процентов, сегодня - 70 процентов. За пятнадцать лет было построено 15 тысяч километров автомобильных дорог.

То есть, о проделанной работе можно говорить часами. Я просто довел до вашего внимания основные моменты. Уверен, что во время сегодняшних выступлений и обсуждений мы поговорим как о проделанной, так и предстоящей работе, и обеспечим планы дальнейшего развития.