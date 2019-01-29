Президент Ильхам Алиев: В Азербайджане все должно быть прозрачным и в рамках закона

В Азербайджане все должно быть прозрачным, все должно быть в рамках закона.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

По словам главы государства, за эти годы страна превратилась в космическое государство. "Это тоже источник нашей гордости. У нас уже три спутника. Азербайджан является одной из немногих стран, вступивших в космический клуб. Это - и инновация, и бизнес, и современность. Что касается инноваций, то сегодня существует бренд "ASAN xidmət", известный в мире как продукт Азербайджана. Его создали мы, это - наш внутренний интеллектуальный продукт и выражение нашей воли", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что сегодня "ASAN xidmət" функционирует в нескольких странах, и число стран, применяющих данную систему, растет.

"В нашей стране создано пятнадцать центров "ASAN xidmət". До конца нынешнего года их число достигнет 20-ти. В эти центры поступило более 26 миллионов обращений. Коэффициент одобрения населением составляет около 100 процентов. В "ASAN xidmət" оказывают более двухсот услуг, абсолютно прозрачно и без всяких нарушений. Эта сфера, как вы знаете, всегда вызывала большую озабоченность. Граждане справедливо жаловались. Сейчас жалоб нет, создание и успешная деятельность "ASAN xidmət" отражают нашу политику. В Азербайджане все должно быть прозрачным, все должно быть в рамках закона. Это еще раз показывает, что служение гражданам - одна из основных задач нашей политики", - сказал Президент.