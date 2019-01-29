Президент Ильхам Алиев: Проводимая успешная политика привела к вложению в нашу страну крупных средств, инвестиций

Проводимая успешная политика привела к вложению в нашу страну крупных средств, инвестиций.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ

По словам главы государства, за 15 лет в Азербайджан было вложено около 250 миллиардов долларов инвестиций, и половина из них - иностранные инвестиции.

"То есть, Азербайджан является очень привлекательной страной для иностранных инвесторов. Существующий в Азербайджане инвестиционный климат стимулирует иностранных инвесторов. Хочу довести до вашего внимания еще один факт. Впервые Азербайджан был отмечен в отчете Doing Business Всемирного банка в 2006 году, когда занял 98-е место. В результате проведенных коренных реформ, улучшения инвестиционного климата Азербайджан в последнем отчете занимает 25-е место в мировом масштабе. То есть, это дает основание сказать, что и местные, и иностранные инвесторы и впредь будут вкладывать в Азербайджан крупные инвестиции. Таким образом, эти инвестиции позволят и дальше создавать рабочие места, новые предприятия и уверенно развивать нашу страну", - сказал Президент.