Президент Ильхам Алиев: Госпрограмма социально-экономического развития регионов Азербайджана позволила нам придать новый импульс проводимым реформам

Государственная программа социально-экономического развития регионов Азербайджана дала новый импульс осуществляемым в регионах реформам, проводимым работам.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ

По словам главы государства, исполнение третьей Государственной программы социально-экономического развития регионов обеспечено.

"Программа, принятая пять лет назад, перевыполнена. Реализованы все задачи, которые мы ставили перед собой в течение последних пяти лет. Третья программа имеет огромное значение. Эта программа позволила нам придать новый импульс реформам, проводимым в регионах в прежние годы, осуществляемой работе.

Как вам известно, принятие программ социально-экономического развития регионов Азербайджана было одним из обещаний, данных мною накануне президентских выборов в 2003 году. В то время я сказал, что если азербайджанский народ окажет мне доверие, то, в первую очередь, займусь развитием регионов, приложу все усилия для решения проблем в регионах. В феврале 2004 года была принята первая программа, а обсуждаемая сегодня программа - третья по счету", - сказал Президент Ильхам Алиев.

Глава государства подчеркнул, что В течение последних 15 лет экономика Азербайджана развивалась рекордными темпами в мировом масштабе, валовой внутренний продукт увеличился в 3,3 раза.

"Таким образом, говоря о проделанной работе, мы, конечно, должны рассмотреть работу, выполненную за последние 15 лет. Эта работа проявляется и в реальной жизни, и в цифрах, и в меняющих свой облик, благоустраивающихся городах. Еще раз хочу сказать, что это - рекордный показатель в мировом масштабе. Промышленное производство выросло в 2,6 раза. Наш экспорт увеличился в 4,7 раза, валютные резервы - в 24 раза и составляют сегодня 45 миллиардов долларов. То есть, это говорит о том, что, несмотря на вложение крупных средств в регионы Азербайджана, а также в нефтегазовый сектор, развитие города Баку, нам удалось увеличить свои валютные резервы в 24 раза. Это позволяет нам с очень большими надеждами смотреть в будущее. Сегодня азербайджанская экономика - устойчивая", - сказал Президент.