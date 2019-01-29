Президент Ильхам Алиев: Азербайджан превращается в стратегический транспортный центр Евразии

Азербайджан превращается в очень стратегический транспортный центр Евразии.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг.

Глава государства отметил, что доходы от нефти и газа были направлены в транспортный сектор, чтобы превратить Азербайджан в транспортный центр не только в этом регионе, но и на Евразийском пространстве.

"Сегодня мы уже добиваемся этого. Ввод в строй железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - исторический проект. Это - чрезвычайно важный проект, так как позволяет нам транспортировать через территорию Азербайджана большие объемы грузов с Востока на Запад и с Запада на Восток. Благодаря этому возрастет наше геополитическое значение, в то же время мы всегда будем зарабатывать благодаря этому валюту. Важное значение имеет и создание коридора Север-Юг. В этом направлении также проводится большая работа. Конечно, проведение данной работы требует широкомасштабного международного сотрудничества", - сказал глава государства.

По его словам, Азербайджан и в этой сфере сыграл свою позитивную роль как инициатор. "Сегодня число стран, соединенных в транспортных коридорах Восток-Запад и Север-Юг, превышает 10, и их число будет расти. Но только Азербайджан участвует в обоих проектах. Поэтому мы превращаемся в стратегический транспортный центр в Евразии. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, Алятский международный морской торговый порт, наша дорожная инфраструктура, современная и модернизируемая инфраструктура - все это создано в последние годы. Если бы мы не уделяли внимания инфраструктурным проектам, то сегодня ни о каком развитии не могло бы быть и речи", - сказал Президент.