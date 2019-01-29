Президент Ильхам Алиев: Проводимые в Азербайджане экономические, политические реформы позволили стране уберечь себя от происходящих в мире рискованных процессов

Проведенные в Азербайджане экономические, политические реформы, усиление нашей страны позволили нам уберечь себя от происходящих в мире рискованных процессов.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вступительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ

Глава государства отметил, что Азербайджан является пространством стабильности и безопасности.

"Недалекая история наглядно продемонстрировала, что при нарушении стабильности страны оказываются в очень тяжелом, неуправляемом положении, экономика разваливается, промышленность парализуется, люди страдают, и для выхода из этой ситуации впоследствии необходимы десятки лет. Основная идея модели успешного развития Азербайджана заключается в том, что проводимая в нашей стране политика поддерживается народом. Потому что эта политика рассчитана на улучшение его благосостояния. Эта политика рассчитана на превращение нашей страны в сильное государство. Именно в результате этой политики Азербайджан сегодня открыто говорит свое слово с различных трибун мира, проводит независимую политику, полностью защищает свои интересы", - сказал Президент.

Глава государства отметил, что проведенные в Азербайджане экономические, политические реформы, усиление нашей страны позволили нам уберечь себя от происходящих в мире рискованных процессов.

"Еще раз хочу сказать: основная цель нашей внешней политики заключается в том, чтобы она позволяла управлять возможными рисками, исходящими извне, сокращать, устранять их. Мы добиваемся этого. В течение последних 15 лет азербайджанский народ живет в условиях мира и спокойствия. Азербайджанский народ спокойно живет, творит, созидает. Считаю, что каждый патриот может по праву гордиться своей страной, сегодняшним Азербайджаном", - отметил глава государства.