Президент Ильхам Алиев: Проведенные в рамках ВЭФ встречи показали, что крупные компании готовы инвестировать в сферу энергетики Азербайджана

Проведенные в рамках Всемирного экономического форума встречи еще раз показали, что крупные компании готовы инвестировать в сферу энергетики Азербайджана.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического

развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ

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