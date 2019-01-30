Президент Азербайджана: Предприятиям, нарушающим в больших городах экологическое равновесие, должно быть сделано серьезное предупреждение

Предприятиям, нарушающим в больших городах экологическое равновесие, должно быть сделано серьезное предупреждение.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ

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