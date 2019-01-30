Президент Ильхам Алиев: В 2019 году будут построены дома для 5 тыс семей вынужденных переселенцев

В 2019 году в Азербайджане будут построены дома по меньшей мере для пяти тысяч семей вынужденных переселенцев.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ

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