Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и впредь будет успешно и уверенно развиваться, идти по пути прогресса и побед

Азербайджан и впредь будет успешно и уверенно развиваться, идти по пути прогресса и побед.

Об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник в своей заключительной речи на конференции по итогам выполнения Госпрограммы социально-экономического развития регионов Азербайджана в 2014-2018 гг., передает Day.Az со ссылкой АЗЕРТАДЖ.

новость будет обновляться