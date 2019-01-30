Последовательные реформы под руководством Президента Ильхама Алиева - важные факторы, привлекающие корейских бизнесменов в Азербайджан

Корейские компании могут использовать свои возможности в Азербайджане не только в мегапроектах в области строительства, транспорта и энергетики, но и в ненефтяных и высокотехнологичных отраслях.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend и Azernews посол Республики Корея в Азербайджане Ким Тонг Оп, передает Day.Az.

По его словам, действительно, Южная Корея и Азербайджан достигли больших экономических успехов.

"В 2017 году товарооборот между двумя странами составил 85,5 миллиона долларов, а за 11 месяцев 2018 года объем экспортно-импортных операций, увеличившись вдвое, достиг 150 миллионов долларов. До настоящего времени Южная Корея инвестировала в экономику Азербайджана 180 миллионов долларов, и есть хороший потенциал для развития отношений в сфере сельского хозяйства, образования, здравоохранения", - сказал посол.

По словам дипломата, рамочное соглашение о грантовой помощи между правительством Республики Корея и правительством Азербайджанской Республики, подписанное в Баку в этом месяце, является одним из самых замечательных совместных достижений и окажет очень позитивное влияние на дальнейшее развитие двусторонних отношений.

"Я хотел бы подчеркнуть успешную деятельность корейских компаний в области промышленности, управления транспортом, градостроительства, архитектуры и других областях в Азербайджане. Корейские компании успешно осуществили крупные проекты, такие как создание Интеллектуальной системы управления транспортом, строительство Бакинского олимпийского стадиона, главного офисного здания "Азерсу", а также Сумгайытского карбамидного завода. Мы являемся свидетелями многочисленных текущих экономических реформ, в частности в ненефтяном секторе, сельском хозяйстве, таможенных и налоговых органах, которые могут сделать Азербайджан более привлекательной страной для корейских компаний. В настоящее время Samsung Engineering Co. завершила строительство карбамидного завода SOCAR в Сумгайыте. Я хотел бы подчеркнуть, что запуск этого завода, несомненно, будет способствовать развитию ненефтяного сектора экономики Азербайджана, и мы гордимся активным участием корейских компаний в недавно проведенных экономических реформах", - сказал Ким Тонг Оп.

Дипломат далее отметил, что в настоящее время Азербайджан благодаря своему выгодному географическому положению и продолжающимся крупным инфраструктурным проектам восстанавливает свой статус логистического центра, поскольку исторически он был важной частью Великого Шелкового пути.

"В настоящее время Президент Ильхам Алиев, наряду со стратегией развития ненефтяного сектора, особое внимание уделяет развитию транспортных коридоров. Я думаю, что растущий авторитет Азербайджана в регионе будет и дальше укрепляться, так как запуск железной дороги Баку-Тбилиси-Карс (БТК) и международного морского торгового порта Алят обещает расширение инвестиционных и торговых возможностей. Я хотел бы подчеркнуть, что на данном этапе наше правительство стремится укреплять сотрудничество с северными регионами, включая Евразию. С этой целью в июне 2017 года был создан Президентский комитет по северному экономическому сотрудничеству, и он активно реализует проекты. Учитывая, что Южная Корея и Азербайджан имеют развитые экономические отношения, я считаю, что две страны получат выгоду от этих возможностей в будущем", - сказал он.

Посол Южной Кореи отметил, что последовательные реформы под сильным руководством Президента Ильхама Алиева и план стратегического развития правительства Азербайджана являются важными факторами, привлекающими корейских бизнесменов в страну.

"У меня есть все основания ожидать, что все больше корейских компаний захотят использовать свои возможности в Азербайджане не только в мегапроектах в области строительства, транспорта и энергетики, но и в ненефтяных и высокотехнологичных отраслях", - сказал дипломат.

Основные достижения в дипотношениях между Азербайджаном и Южной Кореей

Примечательно, что две страны добились заметных дипломатических достижений за столь короткий период времени, считает посол.

Взаимные обмены визитами на высоком уровне и успешная деятельность корейских компаний в Азербайджане постоянно способствуют расширению двусторонних отношений, сказал он, добавив, что увеличился объем товарооборота, расширились культурные связи и обмен между людьми.

"Мы также установили каналы для регулярных консультаций как в политической, так и в экономической сферах на уровне заместителей министров. Однако я бы сказал, что прежде всего официальный визит Президента Южной Кореи Му Хёна в Азербайджан в 2006 году и государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Южную Корею в 2007 году должны считаться самыми важными достижениями в нашей истории взаимного сотрудничества с 1992 года. Оба визита подытожили начальный этап нашего двустороннего сотрудничества и положили начало более высокому уровню взаимопонимания и значительного сотрудничества между нашими странами", - добавил посол.

Культурно-гуманитарные отношения

Сотрудничество в культурной и гуманитарной сферах чрезвычайно важно в том смысле, что оно создает прочную основу для долгосрочного развития двусторонних отношений между Азербайджаном и Южной Кореей.

"В связи с этим правительство Южной Кореи осуществило ряд культурных и образовательных проектов в целях устойчивого взаимопонимания. Ежегодно посольство организует в сотрудничестве с азербайджанскими университетами или помогает таким культурным мероприятиям, как конкурсы K-Pop и "Викторина по Корее" и Кубок посла по тхэквондо. В Баку также регулярно проводятся выставки корейских традиционных костюмов, фестиваль корейской кухни или презентации корейской традиционной музыки. Кроме того, мы совершаем визиты в поселки вынужденных переселенцев. Корейские компании в Азербайджане и общественные организации, такие как Азербайджано-Корейская ассоциация культурного обмена (SEBA), также активно участвуют в этом значимом проекте", - сказал Ким Тонг Оп.

По словам дипломата, так здорово видеть, что в Азербайджане много любителей Кореи.

"Уже в 1994 году в Азербайджанском университете иностранных языков был открыт факультет корейского языка, а в 2007 году в Бакинском государственном университете была открыта специальность корееведения по степени бакалавра. Кроме того, с 2011 года Университет "Хазар" организует курсы корейского языка, а в Нахчыванском государственном университете открыт Корейский центр. В 2018 году Корейский фонд в качестве пилотного проекта открыл школу Седжонгхагданг в Бакинском государственном университете. Поэтому неудивительно, что "Хансамо" (Азербайджанская сеть любителей Кореи) была сформирована и насчитывает более 2000 членов", - добавил он.