Грузины не отдали армянам свой храм - В Армении истерика

Тбилисский городской суд первой инстанции отклонил иск Грузинской епархии Армянской апостольской церкви по делу о церкви, расположенной в центре грузинской столицы. Об этом сообщила армянским СМИ пресс-секретарь епархии Сусанна Хачатрян.

Вердикт судьей был вынесен на итоговом судебном заседании по делу 24 января. Иск епархии ААЦ был направлен против решения государственного реестра Грузии о передаче храма, который армяне упорно именуют "Тандоянц Сурб Аствацацин", Грузинской православной церкви.

По словам Хачатрян, суд посчитал передачу храма Грузинской Патриархии законным, так как Тандоянц принадлежал государственному реестру, и тот вправе сам распоряжаться своей собственностью. Поводом для отклонения иска послужило и то, что церковь, как и другие храмы Грузии, была конфискована властями СССР, в ней 100 лет не велась литургия и, самое главное, ААЦ не имеет права на владение церковью.

Но ААЦ сдаваться не собирается. Армяне настаивают, что церковь была построена в 1866 году на средства армянского благотворителя Исаака Тандоянца и принадлежала Армянской апостольский церкви.

Напомним, что армянская возня вокруг храма началась еще в январе прошлого года, когда ААЦ объявила о намерении подать в международный суд на Грузинскую православную церковь.

Комментируя эти угрозы "Вестнику Кавказа", секретарь Каталикоса-Патриарха всея Грузии Илии II, отец Микаэль Ботковели заявил, что в патриархии спокойно относятся к планам армянской епархии оспорить принадлежность церкви в судебных инстанциях. "У них есть право подавать в суд. Это им решать. Но в нашем распоряжении все доказательства грузинского происхождения этой церкви", - отметил Ботковели, выразив уверенность, что если армянская епархия действительно замышляет подать в суд, то патриархия ГПЦ наверняка выиграет судебный процесс. "Этот суд станет для них великим позором", - заключил личный секретарь главы ГПЦ.

Забавно, что сама занимающаяся тотальными фальсификациями чужого наследия армянская сторона попыталась недавно уличить в этом грехе грузин. В армянских СМИ и соцсетях рассказывалось о якобы целенаправленном выкапывании кирпичей из основания древней крепости Напикала, чтобы затем обложить (!) ими так называемый "Тандоянц" и доказать, мол, что храм грузинский.

Что ж, армянам виднее, как фальсифицируются памятники истории и культуры. Беспрецедентные фальсификации постигли наследие азербайджанского народа на территории самой Армении, такому же беспримерному вандализму подверглись не имеющие отношения к армянству памятники культуры и истории, оставшиеся на оккупированных территориях Азербайджана. Активное участие в этом безобразии принимала и Армянская апостольская церковь, присвоившая множество исторических албанских храмов, в том числе Гандзасар, до оккупации известный всему миру как наследие албанской духовной культуры.

Так что. Повторимся, ААЦ, конечно, лучше, чем кому-то другому известно, как неармянские храмы превращаются в армянские. Но не стоит переносить свои "таланты" на других. Прочим народам региона, в том числе грузинскому народу, нет необходимости фальсифицировать памятники, потому что эта земля хранит их древние следы. В отличие от следов нынешних армян, которые так увлеклись присвоений чужой истории, что совсем запутались в своей собственной.

Зульфугар Ибрагимов