Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних документов между Азербайджаном и Туркменистаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал ряд указов об утверждении азербайджано-туркменских документов.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Указом главы государства утверждены следующие документы: "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о сотрудничестве в области промышленности"; "Программа торгово-экономического сотрудничества между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана на 2019-2021 годы"; "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о долгосрочном торгово-экономическом сотрудничестве"; "Соглашение между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана о развитии международных перевозок морским транспортом, проходящим через порты двух стран"; "Соглашение о сотрудничестве между Национальной академией наук Азербайджанской Республики и Академией наук Туркменистана"; "Программа сотрудничества в области транспорта между правительством Азербайджанской Республики и правительством Туркменистана на 2019-2022 годы".

Кабинету министров, министерству экономики, министерству транспорта, связи и высоких технологий, Национальной академии наук Азербайджана поручено обеспечить реализацию положений соответствующих документов.

Министерству иностранных дел поручено проинформировать правительство Туркменистана о выполнении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления документов в силу.

Все документы были подписаны 22 ноября 2018 года в Ашхабаде.