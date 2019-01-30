Армянский военный эксперт: Пашинян опять врет

По случаю отмечавшегося на днях в Армении дня армии на разнообразных мероприятиях и пресс-конференциях было сказано много всякой бравурной ерунды. Например, премьер-министр Никол Пашинян обещал не уступать "эту родину и эту победу", министр обороны Давид Таноян заверял, что "армия готова на принуждение противника к благоприятным для нас условиям", а министр иностранных дел Зограб Мнацаканян подтвердил, что у Армении "достаточно сил, чтобы защититься и нанести ущерб".

Холодным душем для официалов могут стать слова военного эксперта Вана Амбарцумяна, не обличенного властью и потому свободного в своих высказываниях.

Обещания премьер-министра Армении Никола Пашиняна выделить дополнительные ассигнования на армию в размере 2,5 миллиардов долларов в течение пят лет не выдерживают никакой критики, поскольку он неоднократно противоречил самому себе, заявил эксперт в беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am.

По его словам, обещаниям Пашиняна трудно поверить, поскольку республика не обладает такими серьезными средствами, а сам премьер-министр Армении вынужден делать воодушевляющие заявления, чтобы предотвратить дальнейшее падение своего некогда высокого рейтинга. "Трудно верится, что ему вообще удастся каким-то образом найти эти средства. Два с половиной миллиарда долларов?! Нет, я не думаю, что найдут. Если Пашинян хотя бы не урежет бюджет министерства обороны, то я уже буду доволен", - пояснил Амбарцумян.

В ответ на вопрос, а как же тогда с недавним повышением расходов на нужды Вооруженных сил, получивших одобрение нового Правительства во главе с Пашиняном, эксперт уточнил, что данные средства были выделены еще предыдущим руководством Армении, а не новым. "Это, по сути, наследство от предыдущего кабинета министров. Давайте не забывать, что Армения дважды брала кредиты у Российской Федерации", - подчеркнул военный эксперт.

При этом он отверг возможность того, что Российская Федерация выделит Армении новый кредит в размере 2,5 миллиардов долларов. Тем более что предыдущие кредиты были выделены Армении с конкретной целью: для закупки российского вооружения. "А тут Армения просто хочет выделить данную сумму своим ВС. Выделение этих сред вовсе не означало бы, что они пойдут на закупку нового вооружения и военной техники. Их могут использовать, скажем, для улучшения жилищных условий военнослужащих", - заметил эксперт, напомнив, что прежние кредиты Ереваном так и не были погашены, хотя военная техника передана республике в полном объеме в рамках соглашения между Арменией и Россией.

Напомним, что об увеличении военного бюджета на 2,5 миллиарда долларов Никол Пашинян заявил на одном из предвыборных митингов.

Он также сообщил, что военные расходы Армении возрастут на четверть. В 2019 году они составят 647 млн. долларов, увеличившись на 24,9 процента. Таким образом, уровень расходов на оборону и безопасность достигнет 4,5 процента от ВВП. По этому показателю Армения опережает многие страны НАТО, где военный бюджет не превышает 2 процентов от ВВП. Объем в 5−6 процентов от ВВП уже считается опасным для экономики.

Заметим, что совокупный объем государственного бюджета Армении на 2019 год составил 1 триллион 533 миллиарда драмов (около 3 млрд. 160 тыс. долларов). То есть Пашинян собирается за пять лет увеличить бюджет страны более чем вдвое?

Султан Керим