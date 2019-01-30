Иностранные дипломаты собрались в Сумгайыте - ФОТО

30 января 2019 11:33

Министерство иностранных дел Азербайджана организовало визит в Сумгайыт представителей посольств и международных организаций, аккредитованных в стране. Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

В поездке, организованной для непосредственного ознакомления с развитием города Сумгайыт, приняли участие более 60 представителей дипломатических корпусов, действующих в стране.

Зарубежные дипломаты ознакомились в Сумгайытском химико-промышленном парке с заводами Socar Carbamide и Socar Polymer, а также посетили Сумгайытский драматический театр, Дворец культуры "Химик" и Центр Гейдара Алиева, шахматную школу и детскую школу искусств, ознакомились с Сумгайытским бульваром и Музеем флага.

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