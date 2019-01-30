Армянин Авакян хотел подставить режиссера "Крестного отца" и поплатился за это

Гениальный создатель "Крестного отца", режиссер Фрэнсис Коппола рассказывал, что с самого начала съёмок фильма многие на площадке были настроены против него.

Потом пошли слухи и стукачество.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru со ссылкой на spletnik.ru.

Все это происходило отчасти из-за того, что им было малоприятно работать под началом... странного режиссера, на счету которого известным был только фильм "Паттон", а претендует он минимум на гения режиссуры. Однако Фрэнсиса многому научил его новый герой Майкл Корлеоне: через какое-то время он лично увольняет со съемочной площадки всех своих потенциальных врагов, тем самым освободив себе путь.

Одним из таких заговорщиков был редактор-монтажер Арам Авакян, пожелавший стать режиссером. Он плел интриги против Фрэнсиса и одурманивал директора студии, говоря ему, что Коппола занимается чем угодно, только не работой. Якобы Коппола долго готовится к съемкам, тянет, выжидает.

Директор почти принял свое решение об увольнении Фрэнсиса и собирался объявить об этом по срочному селекторному совещанию. Но за день до этого он посмотрел, как Коппола поставил знаменитую сцену убийства Соллоцо и МакЛаски в баре, после чего отменил свое решение. Однако совещание отменять не стал и объявил на нем об увольнении Авакяна.