От Европарламента потребовали объяснений из-за Армении

Общественное объединение "Ассоциация азербайджано-славянской молодежи" выразило протест в связи с предвзятой позицией Европейского парламента.

По этому поводу объединение направило заявление Европарламенту, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

"После 52-дневной голодовки в Армении в тюрьме скончался заместитель председателя партии, политический заключенный Мгер Егиазарян. Однако ни ПАСЕ, ни Европарламент, ни ОБСЕ, ни другие международные структуры не отреагировали на его смерть в результате голодовки. Даже авторитетные мировые СМИ не прокомментировали данный факт. А факт в том, что арест Егиазаряна произошел именно по политическим мотивам и он умер в тюрьме как объявивший голодовку политический заключенный", - говорится в обращении.

В обращении задаются вопросом, почему Европарламент, а также другие структуры которые подняли вопрос Мехмана Гусейнова, арестованного не по политическим мотивам, а точнее из-за бытового вопроса, и, приняв резолюции, объявили его "политическим заключенным", молчат о политическом событии, произошедшем в Армении?

"Члены семьи погибшего в тюрьме председателя партии, его сын неоднократно обращались в международные структуры, проводили пресс-конференции в связи с данным вопросом. Несмотря на это, не последовало никакой реакции. Уже подтверждено, что Егиазарян не был преступником и был арестован по политическим мотивам. Неоднократно просили, чтобы Пашинян вмешался в это уголовное дело, однако в это дело не вмешались в какой-либо форме", - говорится в обращении.

Объединение выразило сожаление в связи с тем, что такая авторитетная организация применяет двойные стандарты и требует, пока не поздно, дать политико-правовую оценку этому событию во имя справедливости.

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