Азербайджан проводит планомерную работу по укреплению стабильности и развитию экономики, сказал директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"29 января Президент Азербайджана подписал указ о развитии регионов на ближайшие четыре года, что является очень важным шагом", - отметил он в ходе видеомоста Москва-Баку на тему "Россия - Азербайджан: повестка на 2019 год", организованного в среду в пресс-центре АМИ Trend.

Говоря об экономическом развитии Азербайджана, Чернявский отметил, что три азербайджанских спутника на сегодняшний день принесли стране 91 миллион долларов прибыли.

"Страна демонстрирует свою волю к суверенитету, к тому, чтобы быть во главе неприсоединившихся стран мира. Неслучайно в этом году Азербайджану выпала честь стать председателем Движения неприсоединения. В перспективе встреча по линии ОПЕК - это еще одно подтверждение авторитета Азербайджана", - сказал директор центра.

Он также отметил, что Азербайджан за последнее время сильно укрепил свои международные позиции и большую роль в этом играют азербайджанские дипломаты.

"За последний десяток лет были подготовлены профессиональные кадры азербайджанских дипломатов. Одним из результатов их высокопрофессиональной работы является Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау, которая явилась ключевым моментом в дальнейшей практической имплементации ситуации на Каспии", - подчеркнул Чернявский.

Он добавил, что сохранился механизм "Каспийская пятерка", которая и дальше будет заниматься практической имплементацией соглашений.

Говоря о российско-азербайджанском сотрудничестве в области образования, Чернявский особо отметил предстоящее открытие филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Баку.