Правящая партия отчиталась о проделанной в прошлом году работе

В среду состоялось очередное заседание правления партии "Ени Азербайджан".

Как сообщает Trend со ссылкой на партию, на заседании был принят годовой отчет правления ПЕА за 2018 год, утвержден состав партии, приняты годовой статистический отчет за 2018 год о составе Молодежного объединения и Совета женщин, финансовый отчет партии за 2018 год и план работы правления партии на первое полугодие 2019 года, передает Day.Az.

В ходе заседания правления было отмечено, что в 2018 году продолжилось динамичное развитие экономической и социальной сфер Азербайджана. Было подчеркнуто, что самым важным политическим событием в 2018 году стали выборы Президента Азербайджана.

Сразу после объявления о проведении президентских выборов был проведен очередной VI съезд партии "Ени Азербайджан", было принято решение о выдвижении кандидатуры председателя партии "Ени Азербайджан", Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

11 апреля стало грандиозным торжеством доверия и поддержки азербайджанским народом председателя партии "Ени Азербайджан", Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Абсолютное большинство азербайджанских избирателей проголосовало за успешное продолжение политического курса великого лидера Гейдара Алиева, за динамичное развитие Азербайджана и его грандиозное будущее.

В отчетный период партия "Ени Азербайджан" осуществила ряд важных мероприятий различного характера, продолжилось непосредственное и активное участие в общественно-политической жизни страны.

Как говорится в отчете, в прошлом году также продолжилось расширение рядов партии "Ени Азербайджан", членами партии стали более 24 тысяч человек, и таким образом число членов партии составило более 732 тысяч человек. Среди вступающих в партию преобладают представители молодежи и женщины.

На заседании правления был заслушан отчет о доходах и расходах ПЕА за прошлый год. Было отмечено, что доходы партии в прошлом году составили 9, 413 миллиона манатов, 8,045 миллиона манатов составили членские взносы, 1,36 миллиона манатов - доля партии от господдержки политических партий. Кроме того, в начале отчетного периода на текущих и резервных счетах партии находилось 6,446 миллиона манатов.

4,67 миллиона манатов было израсходовано на выплату заработной платы сотрудникам секретариата партии и местных организаций, 633 991 манат - на финансирование мероприятий, проводимых партией и ее местными организациями, молодежными и женскими организациями, на благотворительные акции, 184 197 манатов - на командировочные, 447 067 манатов - на закупку инвентаря, 6,88 миллиона манатов - на строительство нового административного здания партии "Ени Азербайджан", 232 863 маната - на ремонтные работы, 453 255 манатов - на коммунальные и хозяйственные расходы, 288 019 магнатов - на топливо и обслуживание автомобилей, 71 125 манатов - на банковские услуги, 57 692 маната - на канцелярские расходы, 33 035 манатов - на печатные работы, 212 817 манатов составили другие расходы.

Таким образом, на конец отчетного года на текущих счетах партии осталось 1,937 миллиона манатов.