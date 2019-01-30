Азербайджано-российские отношения наполняются новым содержанием

Азербайджано-российские связи идут из глубины веков в далекую перспективу, и сегодня речь идет об оптимизации и наполнении их новым содержанием в свете сегодняшних реалий, сказал азербайджанский политолог Ильгар Велизаде.

В ходе видеомоста Москва-Баку на тему "Россия - Азербайджан: повестка на 2019 год", организованного в среду в пресс-центре АМИ Trend при участии Baku Network и представительства Центра "Север-Юг" в Баку, эксперт отметил, что на протяжении прошлого года активно развивалось межрегиональное сотрудничество Азербайджана и России, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В частности, в Азербайджан совершили визиты делегации глав Астраханской области и северокавказских регионов. Азербайджанские официальные лица также побывали в ряде важных городов России", - отметил Велизаде.

Политолог добавил, что только за 2018 год интенсификация межрегионального сотрудничества привела к появлению целого ряда новых совместных проектов.

"Азербайджанские инвесторы стали проявлять устойчивый интерес к инвестициям в инфраструктуру регионов Северного Кавказа, Нижнего Поволжья. Российская сторона, в свою очередь, стала проявлять интерес к использованию азербайджанской транспортной инфраструктуры", - сказал он.

К примеру, в прошлом году впервые российские металлурги переправили свою продукцию в Турцию по железной дороге Баку-Тбилиси-Карс. Также в прошлом году активно реализовывался и в этом году завершился проект реставрации мечети в Осетии по личной инициативе Президента Азербайджана, отметил Велизаде.

"Азербайджану и России нужно развивать и высокотехнологические отрасли, для этого есть прекрасный задел. Наша нефтяная наука достаточно продвинутая. "Роснефть" и SOCAR достигли соглашения о сотрудничестве на рынках третьих стран, и в настоящее время проводятся маркетинговые работы", - сказал политолог.

Он добавил, что все это наполняет двустороннее сотрудничество конкретными примерами.

"Я думаю, что эти тренды будут усовершенствованы в ближайшие годы", - сказал эксперт.