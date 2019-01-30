Жесткий ответ Азербайджана армянскому министру

Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева во время встречи с семьями шехидов является принципиальной позицией государства по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, о которой всегда однозначно заявлял глава государства.

Об этом в среду сказала Trend глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя слова главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна, передает Day.Az.

"Данная позиция опирается на известные резолюции Совета безопасности ООН, нормы и принципы международного права. Не вижу необходимости дополнительно комментировать этот вопрос", - добавила глава пресс-службы.

Отметим, что вчера министр иностранных дел Армении Мнацаканян, отвечая на пресс-конференции на вопрос касательно заявления Президента Азербайджана на встрече с шехидами "Азербайджанский народ никогда не смирится, и азербайджанская армия продемонстрировала свою мощь и на поле боя", сказал, что это вызывает сожаление.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.