Лина Вайткевичиене: Азербайджан укрепил имидж стратегического партнера в Каспийском регионе для многих стран

Азербайджан является стратегическим партнером в Каспийском регионе не только России, но и Европы и многих других стран.

Об этом сказала заместитель генерального директора информационного агентства Trend Лина Вайткевичиене в ходе видеомоста Москва-Баку на тему "Россия - Азербайджан: повестка на 2019 год", организованного в среду в пресс-центре АМИ Trend при участии Baku Network и представительства Центра "Север-Юг" в Баку, передает Day.Az.

"И это благодаря прежде всего политическому авторитету руководства Азербайджана, зарекомендовавшего себя в качестве надежного партнера. Сегодня Азербайджан - стремительно развивающаяся, стабильная и безопасная страна", - сказала Вайткевичиене.

По ее словам, основой экономических достижений Азербайджана являются огромные инвестиции в энергетический сектор. В 2018 году состоялось официальное открытие "Южного газового коридора", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Южную Европу.

"Это большое историческое достижение, которое поменяет энергетическую карту региона и обеспечит азербайджанский народ на долгие годы стабильными доходами", - сказала Вайткевичиене.

Как отметила замгендиректора Trend, за последние 15 лет огромные инвестиции были вложены Азербайджаном также в развитие инфраструктуры - модернизацию и строительство автомобильных и железных дорог, аэропортов, электрических и газовых сетей и т.д.

"Примечательно, что все эти положительные изменения охватили и регионы страны, где создана хорошая инфраструктура. Сегодня Азербайджан - единственная страна в регионе, которая принимает активное участие в создании международных транспортных коридоров "Север-Юг" и "Восток-Запад". Это позволит ему в будущем стать транспортным хабом региона. Мы уже являемся свидетелем того, что Азербайджан пожинает плоды этого потенциала, но я уверена, что самые "сладкие плоды" ожидаются в будущем, так как инвестиции в инфраструктуру не приносят доходы быстро. И это - стратегические вложения в будущее страны. Это обеспечит азербайджанскому народу доходы в долгосрочной перспективе независимо от доходов от нефти", - сказала Вайткевичиене .

Вспоминая 2015 год, когда цены на нефть резко упали, замгендиректора Trend отметила, что Азербайджан сделал многое для того, чтобы диверсифицировать экономику.

"В стране было осуществлено большое количество реформ в таможенной, налоговой и других сферах. По всей стране созданы промышленные зоны, парки, в которых реализуется множество проектов. И только за 2018 год в них было создано более 11 тысяч рабочих мест. Как результат проведенной работы ненефтяная промышленность в стране выросла более чем на девять процентов", - сказала Вайткевичиене.

Она также затронула изменения, которые произошли в сельском хозяйстве и в сфере туризма.

"Особо важной отраслью экономики для Азербайджана является сельское хозяйство, так как в сельской местности проживает более половины населения страны. Стоило бы отметить проделанную работу в этой сфере: обновлена сельскохозяйственная техника, приобретены новые технологии, предоставлены льготы, в том числе налоговые. Наряду с этим обновляется инфраструктура, в регионах страны построено множество предприятий по переработке сельхозпродукции, что позволило открыть большое количество рабочих мест. Проделанная в этой области работа обеспечила в 2018 году рост сектора на 4,6 процента", - сказала Вайткевичиене.

По ее словам, инвестиции , которые были вложены в последние годы в туристический сектор Азербайджана, а также проведенные реформы обеспечили ему стремительное развитие.

"Мы являемся свидетелями того, как ежегодно растет поток туристов в Азербайджан. В 2018 году Азербайджан посетило около трех миллионов туристов. Развитие сферы туризма приносит стране большие доходы, а также способствует открытию новых рабочих мест. Это тоже вносит большой вклад в экономическое развитие страны", - отметила замгендиректора Trend.

Эти реформы позволили Азербайджану достичь столь высокого 25-го места в рейтинге Всемирного банка Doing Business 2019. Азербайджан вошел в число 10 самых реформируемых государств и по сравнению с прошлым годом поднялся на 32 ступени, что оценивается как историческое событие. "Такого достижения не было в истории Всемирного банка при рейтинговой оценке Doing Business. Это еще раз демонстрирует стремление и потенциал Азербайджана в экономическом развитии", - сказала замгендиректора АМИ Trend.

По ее словам, стремительное экономическое развитие Азербайджана, экономическая мощь, стабильность, безопасность и самое главное - политический авторитет руководства Азербайджана закрепили за страной имидж стратегического партнера в Каспийском регионе для многих стран.