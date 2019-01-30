В пресс-центре АМИ Trend прошел видеомост "Россия-Азербайджан: повестка на 2019 год" - ФОТО

В пресс-центре АМИ Trend в среду при участии Baku Network и представительства Центра "Север-Юг" в Баку был организован видеомост "Россия - Азербайджан: повестка на 2019 год", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

С азербайджанской стороны в мероприятии приняли участие руководитель Экспертного совета Baku Network, доктор философии Эльхан Алескеров, заместитель генерального директора АМИ Trend Лина Вайткевичиене, старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов и руководитель пресс-центра информационного агентства "Sputnik - Азербайджан" Ильгар Велизаде.

С российской стороны участвовали директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский, председатель Экспертного совета Фонда поддержки научных исследований "Мастерская евразийских идей", член ЭКГ при ЦИК России Григорий Трофимчук, президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров и ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

В ходе видеомоста руководитель Baku Network Эльхан Алескеров сказал, что Азербайджану и России следует и в дальнейшем развивать отношения в рамках международных организаций.

"Взаимные консультации по вопросам, предварительная подготовка повестки дня для того, чтобы принимать совместные, нужные нашим странам решения, входят в поле деятельности наших стран", - отметил он.

Алескеров также коснулся темы сотрудничества прикаспийских стран.

"То, что была подписана Каспийская декларация, означает, что прикаспийские страны могут договариваться по сложным вопросам. Конвенция о правовом статусе Каспийского моря заложила основу для продолжения геоэкономических транспортных проектов", - сказал он.

Говоря об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте, Алескеров отметил, что вопрос скорого урегулирования конфликта очень актуальная тема и для России, потому что страна заинтересована в том, чтобы у ее южных границ не было конфликтных ситуаций.

"Азербайджан регулярно выдвигает мирные инициативы, выступает за мирное урегулирование армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Даже предлагает армянам Нагорного Карабаха предоставить самый высокий статус автономии в рамках территориальной целостности Азербайджана, и это является очень большим компромиссом для армянской стороны", - сказал он.

Заместитель гендиректора АМИ Trend Лина Вайткевичиене, в свою очередь, сказала, что Азербайджан является стратегическим партнером в Каспийском регионе не только России, но и Европы и многих других стран.

"Это благодаря, прежде всего, политическому авторитету руководства Азербайджана, зарекомендовавшего себя в качестве надежного партнера. Сегодня Азербайджан - стремительно развивающаяся, стабильная и безопасная страна", - сказала она.

По словам Вайткевичиене, основой экономических достижений Азербайджана являются огромные инвестиции в энергетический сектор. В 2018 году состоялось официальное открытие "Южного газового коридора", который предусматривает транспортировку азербайджанского газа в Южную Европу.

"Это большое историческое достижение, которое поменяет энергетическую карту региона и обеспечит азербайджанский народ на долгие годы стабильными доходами", - сказала она.

В ходе видеомоста директор Центра постсоветских исследований Станислав Чернявский отметил, что Азербайджан проводит планомерную работу по укреплению стабильности и развитию экономики.

"29 января Президент Азербайджана подписал указ о развитии регионов на ближайшие четыре года, что является очень важным шагом", - сказал он.

Президент Центра социальных и политических исследований Георгий Федоров отметил, что Азербайджан и Россия развивают двустороннее сотрудничество в различных направлениях и необходимо еще больше наращивать экономические связи.

"Для этого важно усилить уровень экономического взаимопроникновения, открывать новые рынки в сфере торговли, потому что экономический спектр взаимодействия - один из самых приоритетных для продолжительного и плотного развития двусторонних отношений", - сказал эксперт.

Старший советник Бакинского международного центра мультикультурализма Тофик Аббасов, в свою очередь, сказал, что Азербайджан и Россия должны развивать двусторонние научно-технические возможности и технологический потенциал предприятий.

"Это значит, что если открываются новые рабочие места, необходимо задуматься о слиянии двусторонних усилий, о формировании нового климата в сфере высоких технологий. Для этого у наших стран есть все предпосылки с тем, чтобы подумать и об импортозамещении, а также создании современного высокотехнологичного рынка", - отметил эксперт.

В ходе мероприятия Нейжмаков отметил, что опор взаимных контактов Москва-Баку становится все больше.

"Внешнеполитические цели вполне совпадают с внешнеэкономическими целями, и оснований для такого сотрудничество вполне достаточно и в наступившем году", - сказал он.

Аналитик также отметил, что контакты двух стран развиваются не только на уровне федерального правительства России и правительства Азербайджана, но и на межрегиональном уровне.

Руководитель пресс-центра информационного агентства "Sputnik - Азербайджан" Ильгар Велизаде, в свою очередь, отметил, что азербайджано-российские связи идут из глубины веков в далекую перспективу и сегодня речь идет об оптимизации и наполнении их новым содержанием в свете сегодняшних реалий.

"За 2018 год интенсификация межрегионального сотрудничества привела к появлению целого ряда новых совместных проектов. Азербайджанские инвесторы стали проявлять устойчивый интерес к инвестициям в инфраструктуру регионов Северного Кавказа, Нижнего Поволжья. Российские сторона, в свою очередь, стала проявлять интерес к использованию азербайджанской транспортной инфраструктуры", - сказал он.

В ходе видеомоста Трофимчук отметил, что Азербайджан, в отличие от многих ближайших партнеров России, никогда не уклонялся от политики.

"Экономика и политика являются составляющими повестки дня двух стран. Азербайджан не является участником ни Евразийского экономического союза, ни ОДКБ, но он стратегический партнер, а возможно уже и союзник", - отметил эксперт.