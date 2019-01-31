Пашинян приказал соратникам заткнуться

Некомпетентность своей команды понял уже и сам премьер Армении Никол Пашинян. Соратники уже не раз подводили лидера "революции" своими глупыми, недальновидными или неосторожными заявлениями, демонстрирующими, что новоиспеченные чиновники не в курсе того предмета, за который отвечают.

В конце концов Пашинян, которому приходится оправдываться за соратников, приказал всем молчать.

Как пишет газета "Паст", тот факт, что значительной части членов команды новой власти лучше молчать, осознают также внутри самой команды. Уже этот короткий период продемонстрировал, что публичные выступления и интервью части депутатского корпуса создают для власти и премьер-министра Никола Пашиняна больше проблем, чем все оппозиционное поле вместе взятое.

"Как утверждают многие, здесь мы имеем дело с недостатком опыта, который, возможно, со временем будет восполнен. А до этого, по нашим сведениям, Пашинян поручил ограничить интервью депутатов. При этом депутатам от фракции "Мой шаг", вошедшим в состав международных делегаций Армении, он вообще запретил давать интервью, чтобы избежать, мягко говоря, "ляпов" в сфере внешней политики", - пишет газета.

По мнению же аналитиков, Пашинян сам подал плохой пример, когда на разных площадках нес чушь, противореча сам себе. И пусть сегодня он старается вести себя перед микрофоном поскромнее, слово, как известно, не воробей, и противники продолжают бить по нему его же собственными заявлениями, сделанными в первые месяцы "революционной" власти.

Султан Керим