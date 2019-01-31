Мэр-комик Еревана разбрасывается миллионами

Мэр Еревана, он же артист-комик Айк Марутян, снова удивил странным решением.

Как сообщил АРКА сам Марутян, жителям Еревана предложено представлять в мэрию предложения и проекты по благоустройству города за вознаграждение. На эти цели из городского бюджета будет выделен 1 миллион долларов (!?)...

Как сама идея, так и выделенная это сумма, повергли в ужас СМИ.

В самой мэрии работают люди, которые получают зарплату и за предложения, и за проекты по благоустройству столицы, и за их реализацию, замечает газета "Голос Армении". Стоит ли дублировать с помощью широкой общественности функции тех, в чьи обязанности входит эта работа? И стоит ли тратить средства налогоплательщиков на массовую генерацию предложений по благоустройству, когда практически каждый ереванец может с ходу и безвозмездно подкинуть пару идей?

И самое главное - почему миллион? Если только идеи, предложения и проекты оцениваются в миллион долларов, то даже страшно представить, во сколько миллионов обойдется их воплощение! - ужасается издание.

Мэрия Еревана живет на широкую ногу или, по крайней мере, старается создать такое впечатление.

"ГА" напоминает в связи с этим, что Армения, вообще-то, живет в долг и продолжает накапливать долги. За счет этих долгов покрывается дефицит бюджета, а внутренних источников доходов больше не становится. Тем временем средства бюджета тратятся, мягко говоря, расточительно. Ситуация усугубляется неумолимым приближением момента, когда обслуживание долговых обязательств страны может оказаться невыполнимой задачей и откроется перспектива дефолта.

Одним словом, Армения живет на широкую ногу и широкой поступью направляется к дефолту.

Султан Керим