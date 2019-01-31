Дашнаки готовят провокацию в оккупированном Карабахе

В связи с активизировавшимся переговорным процессом по Карабаху активизировались и всевозможные терористические и ультра-националистические силы в Армении.

В частности, дашнаки почувствовали, что настало время "восстать из пепла". В начале 90-х дашнаки утратили свое былое "величие", были выброшены на свалку армянской истории и долгое время влачили жалкое существование, очень удрученные тем фактом, что их не подпускают к власти и не считают за силу. После апрельского переворота "Дашнакцутюн" вообще осталась не у дел, но в связи с непонятными для армянских националистов телодвижениями Никола Пашиняна в карабахском вопросе, у дашнаков появился шанс воспрять на теме Карабаха.

Проиграв парламентские выборы, они переместили свою активность на оккупированные территории Азербайджана и нашли тут полное понимание. Теперь в их планах "объединить армянство", добиться "военно-политического союза" между Ереваном и самопровозглаленным образованием.

Как заявил журналистам председатель Бюро АРФД Рустамян, "нужно договориться о выверенных, согласованных шагах, разработать дорожную карту, которая приведет к заключению договора о военно-политическом союзе. Это должно стать нашим общенародным - в Армении и спюрке - требованием", - уверен дашнак.

Между тем, военный эксперт, полковник запаса Гайк Нагапетян считает, что Еревану не следует делать резких шагов. В беседе с Tert.am эксперт отметил, что заключение договора о военно-политическом альянсе между Арменией и оккупированным ею Карабахом может повлечь за собой новую ситуацию, теоретически не исключено, что это приведет к резким шагам со стороны Азербайджана. Потому что заключение какого бы то ни было "договора" между Арменией и Карабахом будет означать признание Ереваном самопровозглашенного образования.