Как сообщается на странице Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Твиттере, председатель Комитета ПА по вопросам демократии, прав человека и гуманитарным вопросам Маргарет Кинер Неллен выразила обеспокоенность по поводу инцидента с Мгером Егиазаряном, который трагически скончался в тюрьме после 44-дневной голодовки, и отметила, что обратилась с этим вопросом к Омбудсмену РА.

Она также отметила, что дальнейшая информация о расследовании этого дела чрезвычайно важна.

"Вестник Кавказа" в свою очередь сообщает, что депутат Бундестага от фракции "Левые", заместитель председателя парламентской группы дружбы "Германия - Южный Кавказ" Эврим Хелин Зоммер в связи со смертью Мгера Егиазаряна сделала следующее заявление:

"С большим потрясением услышали новость о смерти арестованного оппозиционного политика Мгера Егиазаряна. Он умер после 44 дней голодовки, предположительно, от инфаркта. Армения должна незамедлительно и убедительно расследовать обстоятельства смерти".

Напомним, что ранее пресс-секретарь внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич заявила, что ЕС ожидает, что правительство Армении обеспечит надлежащее расследование этого дела и примет меры, которые будут уместны после этого расследования.

А тем временем, еще один заключенный в Армении начал голодовку протеста.

Приговоренный к пожизненному заключению арестант УИУ "Армавир" Вагаршак Аветисян объявил голодовку. Об этом Tert.am сообщили родные заключенного.

Приговоренный к пожизненному заключению по обвинению в убийстве требует возобновления уголовного дела, встречи с представителями СМИ и министром юстиции.

В. Аветисян был приговорен к пожизненному заключению по обвинению в убийстве водителя такси 16 марта 2008 г. В ходе судебного разбирательства свою вину он так и не признал. За эти годы он несколько раз проводил голодовку и заявлял, что готов принять решительные меры, если его требования не будут выполнены.

Султан Керим