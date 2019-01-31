Али Ахмедов: Главная цель политики Президента Азербайджана Ильхама Алиева - забота о людях

Главная цель проводимой Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым политики - забота о людях.

Об этом в среду сказал представителям СМИ вице-премьер, исполнительный секретарь партии "Ени Азербайджан" - заместитель председателя Али Ахмедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Али Ахмедов сказал, что встреча Президента Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиевой с членами семей шехидов говорит о том, что это является одной из главных целей проводимой в Азербайджане политики.

"Цель - оказание помощи, заботы о людях, решение их проблем. Каждый раз во время визита в регионы Президент Ильхам Алиев встречается с людьми, изучает их пожелания и учитывает все это в проводимой им политике. Что касается заботы, проявляемой в отношении семей шехидов, то еще раз хочу отметить, что одним из важных направлений политики, проводимой азербайджанским государством, являются оказание необходимой помощи семьям лиц, ставшим шехидами в борьбе за территориальную целостность, сохранение конституционного строя, а также пострадавшим лицам", - добавил Ахмедов.

По словам вице-премьера, оказание помощи семьям шехидов, а также недавний указ, подписанный главой государства, о повышении пенсий для семей шехидов, свидетельствует о том, что Азербайджанское государство и в дальнейшем намерено проводить аналогичную политику. "Гражданин Азербайджана должен быть уверен в том, что Азербайджанское государство и его руководитель Ильхам Алиев всегда заботятся о них, и государство всегда их поддерживает", - отметил Али Ахмедов.

Али Ахмедов также сказал, что Азербайджанское государство своей главной целью считает оказание помощи в решении проблем всех граждан.

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