Пашинян объявил вендетту армянским СМИ - ПОДРОБНОСТИ

Отношение новых властей Армении к средствам массовой информации многих удивило и встревожило. Сам в прошлом оппозиционный журналист, жена которого возглавляет по ей день крупную газету, Никол Пашинян как-то странно реагирует на журналистскую критику. Прежний диктаторский режим был даже более терпим к выступлениям СМИ, чем народный избранник Пашинян.

Новые власти не могут понять, что в Армении существуют свободные средства массовой информации, заявил на встрече с журналистами 31 января политолог Агаси Енокян. По его словам, странно, что люди, которые были в свое время журналистами, не знают, что есть также и свободные СМИ, которые работают и существуют лишь за счет рейтинга. "Власти недовольны, что СМИ освещают самые громкие дела, и обвиняют их в предвзятости и критичности. Однако они забывают, что СМИ всегда критиковали власти, в том числе и при прошлых властях, это их работа", - отметил эксперт.

Между тем, накануне на допрос в Службу национальной безопасности был вызван глава новостного сайта "Blognews" Константин Тер-Накалян. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Меня завтра вызывают в Службу национальной безопасности для допроса по одному уголовному делу, которое касается разжигания религиозной ненависти с помощью средств массовой информации. Я завтра с адвокатом пойду в СНБ, чтобы узнать, чего они хотят от меня и почему именно от меня", - написал он.

А сегодня стало известно о роспуске ЗАО "Ширакское Общественное радио". Решение об этом было принято на заседании правительства Армении в четверг. Такое решение обосновывается прекращением аналогового вещания на всей территории Армении с 26 октября 2016 года. ЗАО "Ширакское Общественное радио" все еще ведет аналоговое вещание, что, дескать, не позволяет обеспечить широкий охват аудитории, а для перехода на цифровое вещание потребуются значительные финансы, что в данный момент нереалистично.

Одним словом, если правительство не может профинансировать радиостанцию, ее лучше просто взять и закрыть.

Политического контекста в расформировании общественной телерадиокомпании "Ширак" нет, заявил в беседе с корреспондентом Новости Армении - NEWS.am руководитель ЗАО "Общественное телерадио Ширака" Артур Хандилян. По его словам, они еще 5 октября письменно обратились в правительство и выразили мнение, что закрытие телекомпании было бы неправильным решением. "Этот вопрос обсуждается уже долгое время, начиная с 2016 года. Каждый раз Правительство откладывало решение по данному вопросу, ну вот новое решило больше не откладывать", - пояснил Хандилян.

На вопрос, собираются ли сотрудники телерадиокомпании предпринять какие-либо шаги, скажем, в виде проведения акций протеста, директор ответил, что им еще все предстоит обсудить, и как только они придут к общему знаменателю, то обязательно оповестят общественность о своем решении.

А политологи обращают внимание на тот факт, что с закрытие радиостанции в беднейшей в стране Ширакской области, в частности в его административном центре Гюмри с его тяжелой социально-экономической без работы остались около 60 человек. А остаться без работы в сегодняшней Армении смерти подобно.

Зульфугар Ибрагимов