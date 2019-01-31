Еще 5000 человек могут покинуть Армению навсегда

Представители компаний по грузоперевозкам 31 января провели акцию протеста у здания Правительства Армении. Они требовали встречи с министром финансов Атомом Джанджугазяном, передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am.

"Мы хотим обсуждения по положениям Налогового кодекса, действующим с 1 января 2018 года. Мы этот вопрос поднимали после 2016 года, когда кодекс разрабатывался. С того времени мы пытаемся прийти с разными госорганами к общему знаменателю", - заявили протестующие.

По их словам, существует проблема, связанная с дорожным налогом. "В то время мы работали по фиксированной выплате, потом попали в поле общего налогообложения. Но в этом случае имеется серьезная проблема с признанием расходов. При заправке топлива мы пользуемся талонами, существует серьезная проблема по их признанию, поскольку это не признается расходом по налогу на прибыль. Существует также проблема с амортизацией основных средств", - отметили участники акции.

Как заметили грузоперевозчики, в разрезе одного месяца дороги были открыты лишь 2-3 дня. "Мы не избегаем налогов, но их нужно платить из нашей реальной прибыли. А у нас показывает сверхприбыль, мы же работаем в ущерб. Нам нужны люди, пишущие законы, разрабатывающие их. Мы хотим встречи, в ходе которой пройдут здоровые переговоры", - сказали протестующие.

При таких законах мы будем вынуждены эмигрировать, подчеркнули грузоперевозчики. "Если все так и продолжится, то все закроется, около 5000 человек останется без работы, и они вынужденно покинут страну", - отметили протестующие.