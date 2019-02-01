Акиф Меликов: Его большое сердце

Я навсегда запомню этот момент. Дело было во время встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первой леди нашей страны, Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с семьями шехидов в Президентском дворце. Слово взял пожилой мужчина, отец одного из тех героев, что отдали жизнь за Родину. Он закончил свою речь, когда к трибуне подошел глава нашего государства. Он протянул отцу шехида стакан воды, после чего, бережно держа его за руку, помог старцу пройти к своему месту. Это был пронзительный жест глубочайшего уважения со стороны Президента страны к людям старшего поколения, к родителям всех наших шехидов.

По силе эмоциональности этот случай лично для меня стоит выше, чем известный эпизод из кинофильма режиссера Резо Чхеидзе "Отец солдата", когда прошедший всю великую и страшную войну крестьянин разговаривает с умирающим на его руках сыном. Потому, что на сей раз мы имели дело с реальной жизнью, с реальными героями, с реальным проявлением того, что принято называть состраданием. Президент Азербайджана проявил сострадание к каждому отцу и матери шехидов, к боли каждого из тех, кто вот также закрывал глаза своим детям, таким молодым, красивым, смелым. Он взял на себя их боль.

Этот жест нельзя ничем измерить. Да, благодаря Указу главы нашего государства, предусмотрено предоставление почти 10 000 семьям шехидов единовременных сумм в размере 11 000 манатов. Да, подписан также Указ о повышении президентской пенсии для семей шехидов. Это все, безусловно, важнейшие факты, демонстрирующие понимание со стороны Президента Азербайджана всех трудностей, с которыми сталкиваются семьи шехидов. Но все эти шаги являются логически вытекающими из главного - из ежеминутной заботы главы государства о каждом своем гражданине. Ильхам Алиев обладает поистине огромным сердцем, которое бьется в унисон сердцам всех азербайджанцев.

Доказательств тому - огромное множество. Достаточно вспомнить и то, что свой нынешний день рождения Президент Азербайджана провел в освобожденном в результате апрельских боев в 2016 году селе Джоджуг Марджанлы. Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились с жителями этого освобожденного села, чтобы увидеть, как оно преобразилось, чтобы услышать тех, кто вернулся в родные дома. Там уже построены дороги, линии электропередачи, школа, аналог разрушенной армянами Шушинской мечети. Туда вернулась сама жизнь! И это тоже стало возможным только благодаря заботе руководства страны о каждом своем гражданине.

Вспомним, что Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев сразу по окончании апрельских боев навестил получивших ранения военнослужащих, находившихся на лечении в Центральном военном клиническом госпитале министерства обороны. А сколько было посещений со стороны Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой районов, находящихся вблизи от передовой! Все это также является проявлением искренней заботы обо всех гражданах республики со стороны главы государства и Первой леди республики.

Они стараются сделать лучше жизнь каждого гражданина Азербайджана. И вот, в Гарадагском районе, в абшеронских поселках Масазыр, Мехтиабад, а также в поселке Рамана Сабунчинского района построены тысячи домов для беженцев и вынужденных переселенцев. Вы только вдумайтесь в эту цифру - число вынужденных переселенцев, обеспеченных домами и квартирами, достигает уже отметки в 300 тысяч человек! И за всей этой программой стоят конкретные люди. Это Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева - Президент Азербайджана и Первая леди нашей страны, которые каждым своим поступком демонстрируют отцовскую и материнскую заботу о каждом гражданине республики.

Их действия - пример глубочайшей ответственности за судьбы собственных сограждан. Отсюда же - призывы со стороны Ильхама Алиева и Мехрибан Алиевой не допускать сокращения рабочих мест в ходе реализации программы структурных изменений в стране. Перед нами очередное доказательство того, что руководство страны думает о том, чтобы каждый гражданин Азербайджана имел все возможности для достойного заработка, комфортной жизни. При этом Президент Ильхам Алиев является одним из крайне малого числа политических деятелей, которые всегда отвечают за все свои слова. И это в наш век, когда политики-популисты правят балом почти повсеместно!

Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева, говоря словами из известного стихотворения Евгения Евтушенко, не обещают небес, но дают землю. Они день за днем, месяц за месяцем работают во благо того Азербайджана, о котором все мы когда-то мечтали. Это будет страна потрясающих возможностей для молодежи. Это будет государство, в котором средние зарплаты будут сравнимы с теми, что сейчас есть в странах ЕС. Это будет республика, в которой пенсионеры будут жить не хуже своих европейских сверстников. И главное, это будет страна, которая восстановит свою территориальную целостность. Мы вернем все оккупированные Арменией азербайджанские земли. Я в это верю. Потому, что Президентом Азербайджана является Ильхам Алиев - политический деятель мирового масштаба с огромным сердцем.

Акиф Меликов,

Заслуженный деятель искусств Азербайджана

специально для Day.Az