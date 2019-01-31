Госкомитет об опасности зарубежной религиозной идеологии

Сегодня некоторые мусульманские страны стремятся оказать влияние на Азербайджан и продвигать свою религиозную идеологию в стране.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в четверг на семинаре-совещании на тему "Религиозная и идеологическая безопасность" сказал заместитель председателя Государственного комитета по работе с религиозными структурами Сеявуш Гейдаров.

По его словам, в основе вопросов глобальной безопасности находятся религиозные и этнические проблемы.

"Однако данные проблемы не появляются сами по себе, а создаются какими-то лицами. В период ослабления в мире мультикультурализма и толерантности в Азербайджане они усиливаются. Это составляет фундамент нашей стабильности, и мы гордимся этим. Однако некоторые силы на Западе намерены ослабить Азербайджан, и мы наглядно видим их угрозы", - добавил зампред.

Гейдаров сказал, что сегодня Азербайджан демонстрирует очень жесткую позицию в отношении исламофобии. Однако некоторым странам это не по душе, и они соответствующим образом реагируют.

Заместитель председателя госкомитета добавил, что сегодня на Азербайджан клевещут, и это направлено против государственности.

"Сегодня целью радикализма является молодежь, которая активно пользуется социальными сетями. Следует учитывать, что человек не становится радикалом за одну ночь. Поэтому нужно быть очень внимательными при пользовании соцсетями", - сказал Гейдаров.

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