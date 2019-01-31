Как Пашинян опозорился в Москве

Недавний визит Никола Пашиняна в Москву оставил у его соотечественников неприятный осадок. Главным образом потому, что президент РФ Владимир Путин не нашел времени на встречу с армянским премьером, и это было воспринято как плохой знак и долго обсуждалось.

А накануне руководитель Центра европейских исследований Артур Газинян привлек внимание к еще одному моменту того визита, на который за общей разочарованностью никто не обратил внимания.

Для чего Никол Пашинян встретился с лидером общественной организации "Новая Россия" Никитой Исаевым? - задался вопросом эксперт. Ведь Исаев в России воспринимается в качестве контролируемой либерально настроенной оппозиции.

"Если бы Пашинян встретился с Исаевым год назад, в качестве представителя парламентской оппозиции или оппозиционного журналиста, то это еще можно было бы понять, но в качестве премьер-министра Армении - это никак не укладывается в рамки принятого протокола и политкорректности.

Российской политической культуре чужды любые контакты глав союзнических государств с лидерами оппозиции, более того - встречи, следовательно, проведенная между Пашиняном и Исаевым встреча, как минимум вызовет недоумение среди политического руководства РФ.

Не знаю, что заставило Пашиняна встретиться с этим человеком. Название руководимой им организации? Или то, что он является представителем оппозиции?

Государственный деятель не должен позволять себе руководиться личными предпочтениями или идти по пути удовлетворения собственных духовных потребностей, и перед тем, как сделать любой шаг или выразить мысль, он должен оценить соответствие этого шага или мысли с национальными и государственными интересами возглавляемого им государства, а также осознавать доминирующую роль и значимость этих интересов в отношении других переживаний и эмоций", - цитирует Panorama.am.

По мнению некоторых аналитиков, Пашинян мог встретиться с оппозиционером, обидевшись на Путина, не нашедшего на него времени. Но это еще более несолидно и несерьезно для руководителя государства, который должен следить за каждым своим словом и шагом, потому что играет в большую политику и может подставить целую страну.

Смысл встречи Никола Пашиняна с Никитой Исаевым так и остался загадкой. Хотя, скорее всего, ничего загадочного тут нет. Просто глава "Новой России", возможно, из любопытства, оказался единственным, кто согласился встретиться с "легендарным" премьером Армении. От встреч с Пашиняном, напомним, уклонились не только президент России, но и российские миллиардеры-армяне, из которых новый премьер рассчитывал выудить инвестиции.

Зульфугар Ибрагимов