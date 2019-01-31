Азербайджанские радикалы оскорбили память Расулзаде - ПОДРОБНОСТИ ПРОВОКАЦИИ

Азербайджанская оппозиция в очередной раз показала свою полнейшую несостоятельность. 31-го января в связи со 135-ой годовщиной со дня рождения Мамед Эмина Расулзаде в селе Новханы Абшеронского района состоялась церемония поминовения, в которой приняли участие 138 членов партии "Народного фронта Азербайджана", 25 членов партии "Классического Народного фронта Азербайджана", а также 125 членов партии "Мусават". В целом в церемонии приняли участие 288 человек. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Абшеронское районное управление полиции.

Невероятно, но безусловно извещенные о славной тематике мероприятия радикалы, в частности, ведущие функционеры партии Народного фронта, забыв о цели церемонии, начали выкрикивать лозунги политического характера, очевидно пытаясь спровоцировать общественные беспорядки. Однако полиция быстро пресекла этот недостойный демарш.

Горе-оппозиционеров, видимо, воодушевило "рекордное", как им казалось, достижение, зарегистрированное 19 января. Ведь много лет им не удавалось собрать на свои митинги более 200-300 человек, а тут на последний митинг пришли аж целых 2800. Неплохо, конечно, для модного ныне молодежного флеш-моба, но, безусловно, вовсе не рекорд даже для самых маргинальных политических сил. Тем не менее, динамика развития митинговой лихорадки азербайджанских радикалов оказалась еще более удручающей. В четверг явка участников составила менее 300 человек. И это после шумной кампании в соцсетях, длившейся более 10 дней, громких обещаний "грандиозного" митинга. По наблюдениям журналистов, "достопочтенные" партийные "бонзы" в большинстве своем прибыли на мероприятие в гордом одиночестве, лишь "лидеров" Мусават, ПНФА и Нацсовета сопровождали несколько десятков человек, а председателя НПА Панаха Гусейна - аж целых трое. Крайнее негодование вызывает тот факт, что организаторы этого недостойного "действа", безусловно, задуманного в их корыстных интересах, "по совместительству" совпадающих с указаниями их иностранных покровителей, приурочили свою постыдную акцию к юбилею основателя Азербайджанской Демократической Республики, одной из видных личностей в истории Азербайджана - Мамед Эмина Расулзаде, тем самым бессовестно оскорбив его светлую память. Впрочем, ничего лучшего, чем циничное донельзя лицемерие, от кучки отщепенцев, каковыми они, безусловно, являются, и ожидать не стоило. Народ, как водится, за ними не пошел. Ведь, как известно, о людях судят не по словам, а по делам, но оппозиционеры-радикалы кроме клеветы в адрес власти, грантоедства и грязных провокаций ни в чем другом себя не проявили.

Ранее, 20 января в ходе посещения Аллеи почетного захоронения Али Керимли спровоцировал стычку с полицией, очевидно, для того, чтобы оправдать свою беспардонную ложь в интернете о том, что вместе с ним туда якобы были недопущены "десятки тысяч человек". Керимли, как говорится, на голубом глазу твердит о том, что полиция, де, настояла на проходе сторонников Нацсовета в Аллею только группой - "чтобы их казалось меньше". Почему же, интересно, к памятнику М.А. Расулзаде пресловутый Совет не привел те самые "десятки тысяч", ведь там то уж полиция препятствий не чинила? Без стеснения вопиющие о "пороках и грехах" власть предержащих доморощенные скандалисты почему-то скромно обошли молчанием сей поразительный факт.

Стоит ли далее объяснять, что все россказни Али Керимли, Джамиля Гасанли и прочих радикальных горе-оппозиционеров, всего лишь наглая ложь и дешевая пропаганда, призванная сеять смуту и дезинформировать азербайджанское общество.

Творец наш щедро одарил азербайджанскую землю. Есть у нас нефть и газ, масса других полезных ископаемых. Страна стремительно развивает отрасли экономики вне нефтяного сектора, транспортирует углеводороды аж до Европы. Азербайджанские ковры редчайшей красоты, уникальные памятники старины, богатство флоры и фауны, феерические пейзажи и ласковое теплое море - все это как магнитом влечет туристов из самых разных стран. Азербайджан из года в год крепчает, развивается. Однако, очевидно, и мы видим тому убедительные примеры во многих регионах мира, что весь этот богатейший потенциал мог бы быть совершенно бесполезен, не будь в стране, мудрого, дальновидного и рачительного руководства, которое сегодня проводит масштабные структурные преобразования, уделяя при этом беспрецедентное внимание, как обеспечению безопасности и стабильности государства, так и повышению благосостояния его граждан.

А вот с оппозицией Азербайджану не так повезло. Как известно, "адекватная" оппозиция призвана соперничать с властью на парламентском поле. Ее задача - подмечать недостатки последней, требовать прогресса, предлагать альтернативные решения конструктивного характера. Только таким образом соперники власти утверждаются в обществе и получают известность и электоральную поддержку. Но это в идеале. В Азербайджане, к сожалению, все по-другому. Такие личности, как упомянутая выше кучка горлопанов, ни о народе, ни о стране заботиться вовсе не желает. Соперничество с властью они лишь имитируют с единственной целью - отработать зарубежные заказы, чтобы "рука дающего извне для них не оскудела". О том, чтобы прийти во власть, такие и мечтать не могут. Азербайджанский народ за ними никогда не пойдет. Ведь власть продажных экстремистов сулит стране лишь хаос и разруху, безвластие и кровавую междоусобицу. Те самые напасти, что мы едва сумели превозмочь в начале смутных 90-х. Азербайджанское государство сегодня крепко стоит на ногах и гарантирует гражданам стабильность и благосостояние. Как говорится, от добра добра не ищут, и народ наш сделал свой единственно разумный выбор.

Сабухи Иманов