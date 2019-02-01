ВС Армении обстреляли азербайджанские села из крупнокалиберных пулеметов
Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 25 раз.
Об этом, как передает Day.Az, сообщает персс-служба минобороны Азербайджана.
С позиций, расположенных в селе Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района Армении подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Ашагы Аскипара, Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района.
Позиции азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх Тертерского района, Баш Карвенд, Ширванлы, Мерзили Агдамского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гараханбейли Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Акиф Меликов: Его большое сердце
Президент Ильхам Алиев утвердил тарифы по обязательному медстрахованию
Азербайджанские радикалы оскорбили память Расулзаде - ПОДРОБНОСТИ ПРОВОКАЦИИ
Между Пашиняном и армянской церковью назревает серьезный конфликт - ПОДРОБНОСТИ
Пашинян объявил вендетту армянским СМИ - ПОДРОБНОСТИ
-
31 Янв. 10:52 11 125
-
31 Янв. 20:30 6 409
-
31 Янв. 22:16 5 482
-
31 Янв. 16:57 4 109
-
31 Янв. 12:33 4 041